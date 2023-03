Afrique: Le leadership des femmes dans l'agriculture et la recherche climatique au menu d'un atelier

Dakar — Un atelier sur le leadership des femmes dans l'agriculture et la recherche climatique s'est ouvert, lundi, à Dakar, à l'initiative du Conseil pour la recherche et le développement agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre (CORAF), a constaté l'APS.

"Nous souhaitons que l'on ait un secteur de recherche et de développement agricole qui soit sensible au genre et qui soit également inclusif", a déclaré la représentante du directeur exécutif du CORAF, Mariame Maïga, à l'ouverture de cet atelier d'une durée de 5 jours.

En présence du coordonnateur du projet d'Accélération des impacts de la recherche climatique du CGIAR pour l'Afrique (AICCRA), Robert Zougmoré, elle a souligné la nécessité pour le secteur agricole d'accorder une place de choix aux femmes "sans aucune discrimination".

La directrice de la recherche développement et des innovations à l'agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), Fatimata Bintou Hassedine Diouf, et Sophia Huyer, chef de thème du programme de l'AIICRA sur le genre et l'inclusion sociale ainsi que des chercheures de diverses nationalités prennent part à la rencontre.

Le coordonnateur du projet d'Accélération des impacts de la recherche climatique du CGIAR pour l'Afrique (AICCRA), Robert Zougmoré , a déploré le manque de femmes leaders dans les instances de prise de décisions.

"Le taux de participation des femmes chercheures est de moins de 30% et c'est encore pire au niveau des prises de décisions où il est encore plus bas", a-t-il révélé.

La rencontre de Dakar vise à inciter les jeunes femmes à se lancer dans la recherche et devenir de futurs leaders.