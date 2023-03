Gabon: Journée internationale des forêts célébrée au pays

Libreville, le 20 mars 2023 - À l'occasion de la journée internationale des forêts (JIF) instaurée par les Nations Unies (ONU) et célébrée chaque 21 mars, le ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du Plan climat et du Plan d'Affectation des terres, organise du 20 au 24 mars, des activités autour de la protection et la valorisation des forêts dans sa diversité à travers plusieurs sites du grand Libreville.

Cette année, la JIF placée sous le thème " les forêts et la santé ", a pour objectif de mettre un accent particulier sur les bienfaits que les forêts procurent aux populations, directement ou indirectement, notamment les vertus bienfaisantes des forêts pour la santé et le bien-être.

En effet, les forêts sont majoritairement reconnues pour leur rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et de nutrition, l'atténuation des catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, érosion de sol), la régulation du climat et de l'eau, et la lutte contre le changement climatique.

Toutefois, elles contribuent aussi à la santé humaine de manière moins directe, et pour des populations moins directement associées aux habitats forestiers, notamment les populations urbaines. Les forêts sont notre armoire à pharmacie naturelle. Leurs vertus à l'égard de la santé humaine s'étendent également sur leur propension à prévenir les maladies.

Durant cinq (5) jours, il sera donc question de sensibiliser les populations sur l'importance de gérer durablement les écosystèmes forestiers, à travers l'action de l'administration forestière et celle de bien d'autres secteurs agissant dans ce sens en mettant en valeur les services rendus par les forêts au bénéfice de la santé, sur deux (2) volets :

· Un volet pédagogique dénommé la " forêt s'invite à l'école " destiné aux jeunes apprenants à travers des séances d'éducation forestière et environnementale, l'expression libre, des visites découvertes et le planting d'arbres ;

· Un volet technique autour de conférences-débats ; d'expositions démonstratives ; d'actions de nettoyage et le planting d'arbres.

Pour rappel, la dégradation des écosystèmes forestiers se poursuit à un rythme alarmant. Cette célébration internationale des forêts sous le slogan " des forêts en bonne santé pour des personnes en bonne santé " est une initiative mondiale afin d'éveiller les consciences sur l'urgence de protéger les forêts et d'assurer la pérennisation de leur apport sur la santé humaine.

Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d'affectation des terres