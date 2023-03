Madagascar: District de Morombe - Des dons présidentiels détournés

Quatre chefs fokontany de la commune urbaine de Morombe sont pointés du doigt pour avoir changé les destinataires des dons présidentiels. Une foule mécontente demande leur destitution.

Chang­ement de destinataires. Au lendemain du passage du président de la République, Andry Rajoelina dans le chef-lieu de district de Morombe le 15 mars dernier, pour soutenir les sinistrés post-catastrophe du cyclone Freddy, des dons ont été mal distribués. Le président a avancé des solutions d'urgence comme des motopompes pour absorber les eaux stagnantes qui paralysent un millier de ménages dans la commune urbaine de Morombe. Les eaux de mer ont rejoint les eaux de pluie apportées par le cyclone Freddy pendant près de dix jours dans la région Atsimo Andrefana. Le président a également offert des dons tels que du riz, des légumineuses, de l'huile alimentaire et des lampes solaires. Le nombre de sinistrés réels reste flou pour Morombe même au niveau du Centre opérationnel de gestion des risques et catastrophes Atsimo Andrefana.

Mille deux cents sinistrés (individus) recensés le 9 mars 2023 mais le nombre actuel qui a sûrement évolué n'a pas été transmis. " Normalement, une liste des ménages sinistrés est établie par chaque chef fokontany et le délégué de la population à Morombe. Mais cette liste n'a pas été tout à fait transparente et elle n'a pas eu l'aval du délégué de la population. Aussi, est-il difficile d'avancer un nombre exact de sinistrés pour la commune urbaine de Morombe " explique une source interne. La distribution des dons présidentiels et d'autres vivres et dons matériels devait suivre cette liste. Trois principaux sites d'hébergement ont accueilli les sinistrés, la Tranom­pokonolona et deux autres écoles privées puisque les EPP ont été inondées.

Collecte

Les chefs fokontany d'Ambohitse, Tsihake, Avaradrova et Tsinjorano, les quatre fokontany sur les huit composant la commune urbaine de Morombe, et qui sont localisés en pleine ville de Morombe, sont indiqués ne pas avoir distribué convenablement les dons. " Les sinistrés des sites d'hébergement ont été considérés dans le processus de distribution mais seulement, tous n'ont pas eu leur part. Par ailleurs, d'autres ménages constatés comme vulnérables mais hors sites d'hébergement car ne voulant ou ne pouvant pas quitter leur habitation ont été écartés et ce sont les proches, les familles, les connaissances, vulnérables et non vulnérables, des chefs fokontany qui ont obtenu des dons " révèle une source locale.

Un fait confirmé par le député de Morombe, Faralahy, qui attend les prochaines heures pour déterminer exactement ces " autres destinataires " priorisés par les chefs fokontany. " Je peux juste affirmer pour l'heure, que cette situation, ô combien malheureuse entache la distribution des dons dans la ville de Morombe. Je ne peux encore rien avancer sur la nature ni la quantité des dons qui ont changé de destinataires " explique le parlementaire au téléphone. La foule, qui est déjà mal en point par la faim et les difficultés quotidiennes après le passage du cyclone, s'en est pris aux chefs fokontany dans la journée de dimanche dernier. De nombreuses personnes se sont ruées vers le bureau du Chef de district avec une collecte de signatures aux mains, demandant la destitution des quatre chefs fokontany. " Nous n'avons obtenu même pas un kapoaka de riz tandis que d'autres personnes qui ne sont pas dans le besoin extrême comme nous, bénéficient des dons. Puisqu'on ne peut pas récupérer ce qui nous est dû, nous demandons la destitution des chefs fokontany concernés " explique une sinistrée sur les réseaux sociaux.

Le district aurait reçu la collecte de signatures et l'aboutissement du processus devrait être connu avant vendredi prochain. Morombe a enregistré deux décès sur les douze recensés dans toute la région Atsimo Andrefana. Le district souffre principalement de la montée des eaux de mer en période de pluie et l'agriculture qui fait, un tant soit peu, la renommée de Morombe est ravagée à 90%.