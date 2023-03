Sénégal: Saly-Portudal/ Programme détaille de développement de l'agriculture en Afrique - Les institutions régionales font leur état des lieux

Le projet du Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique Ex pilier 4(Pddaa-Xp4), financé par l'Union européenne, tient depuis hier un atelier à Saly-Portudal (Sénégal) dans le but de faire l'examen de son portefeuille. L'exercice vise à faire le point sur la recherche, sur les enseignements tirés, sur la manière conjointe de la mise oeuvre du projet et de fournir des orientations stratégiques pour une meilleure coopération de la part du comité technique et du comité consultatif.

Ainsi, le point sur la recherche est au centre de la rencontre en plus de l'échange d'expériences. Assane Woudressi, spécialiste en chef des questions suivies d'évaluation au forum pour la recherche agricole (Fara) basé à Accra au Ghana s'est expliqué sur l'importance du Ppdda. Il a abordé en fond la mise en oeuvre de ce programme continental. Selon lui, celui-ci s'accompagne d'une série d'institutions comme le Coraf en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le Forum africain pour le conseil agricole, l'Association pour le renforcement de la recherche en Afrique orientale et australe, le Centre de coordination de la recherche et du développement agricoles pour l'Afrique australe.

Il a révélé un appui du continent sur des questions de recherche et le renforcement de la collaboration avec toutes ces institutions régionales en Afrique. A l'en croire, le programme financé par l'Union européenne participe au renforcement des capacités pour la conduite des recherches en Afrique a permis de faire la jonction de ces différentes structures sur les questions citées plus haut. La planification des activités est aussi au coeur de la rencontre de Saly-Portudal. Sur le plan de l'atteinte des objectifs fixés, il en conclut une bonne progression à mi-parcours .En 2022, les institutions des différentes régions ont montré une satisfaction notable par rapport aux objectifs et des réflexions sont menées pour voir comment faire à la fin du programme en 2024.