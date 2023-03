Sénégal: Pape Ousmane Sakho attaquant des Lions - 'Apporter un plus à l'équipe'

Pour le premier galop d'entraînement des Lions hier, lundi 20 mars au stade annexe de Diamniadio, 14 "Lions" ont été présents mais deux seulement ont tiré la couverture à eux. Il s'agit des nouveaux venus Pape Ousmane Sakho et Cheikh Tidiane Sidibé.

La préparation de la double confrontation contre le Mozambique comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 a débuté hier, lundi 20 mars. La tanière s'est ouverte avec 14 joueurs qui ont effectué le premier galop d'entraînement à 17 heures. Parmi eux, les nouvelles têtes de la tanière que sont Pape Ousmane Sakho (Simba FC) et Cheikh Tidiane Sidibé (Teungueth FC) qui est arrivé en renfort pour suppléer au forfait de dernière minute d'Ismaël Jakobs. L'attaquant de Simba FC s'est lui dit fier de représenter le maillot Sénégal avant de déclarer que l'objectif est de faire un carton plein contre le Mozambique.

"Je suis content de rejoindre la sélection nationale et on espère beaucoup apporter à l'équipe. J'ai toujours travaillé pour cela. Nous sommes là pour aider à élever le niveau de l'équipe. On se prépare à gagner tous les matchs", a déclaré Pape Ousamnae Sakho qui a tenu à adresser quelques mots à son "idole" et désormais coéquipier en sélection, Sadio Mané.

"Sadio est notre idole, on apprend beaucoup de lui. Il nous encourage à travailler davantage et a toujours voulu que je rejoigne l'équipe nationale parce qu'il connaît mes qualités et sait que je peux apporter un plus à l'équipe" a ajouté le joueur de 26 ans.