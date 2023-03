Sénégal: Production d'énergies renouvelables - Une baisse des coûts de production notée

Le ministère du Pétrole et des énergies, l´Agence internationale pour l'énergie renouvelable (Irena) et la GIZ ont lancé hier lundi, à Dakar au lancement du Programme d´appui au développement du schéma directeur du Sénégal.

Depuis quelques années, l'accès à l'électricité ne cesse de se traduire par des efforts considérables. Et l'un des résultats de ces efforts a été l'augmentation constante de la production d'énergie renouvelable au cours des dernières années, atteignant ainsi 30 % en 2022.

Ce qui fera dire au chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne qu'entre 2010 et 2021, " les coûts de production d'électricité des projets photovoltaïques ont baissé de 88% et ceux des éoliennes d'environ 65% ".

Le projet Scaling Solar Sénégal l'illustre bien ; un kilowattheure produit dans le cadre de ce programme, (soutenue par la Banque mondiale), " coûte seulement 25 FCFA ", fait savoir le représentant. Il s'est ainsi exprimé, hier lundi 20 mars lors d'un atelier de lancement du programme de renforcement des capacités en planification énergétique pour l'élaboration d'un plan directeur national.

En comparaison, ajoutera-il : " En 2020, le prix d'un kilowattheure produit par une centrale d´huile lourde était entre 55 et 95 FCFA, selon la Senelec ".

Ça montre que la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables n'est plus depuis longtemps un " simple moyen de réduire les gaz à effet de serre ", a-t-il expliqué. C'est tout simplement un calcul économique coût-avantages !

Le Secrétaire général (Sg) du ministère du pétrole et des énergies Cheikh Niane a soutenu que le secteur de l'énergie est le pilier de toutes les transformations nécessaires à l'atteinte de nos objectifs de développement socio-économique. A cet effet, affirme-t-il ; le Sénégal a montré une ferme volonté et franchi d'importants pas pour accélérer l'accès à l'électricité, qui s'établit à près de " 60% en milieu rural, renforcer le système d'offre d'électricité avec une capacité totale installée de 1616, 41 MW dont 30% d'énergie propre ". Cependant, d'importants défis interpellent le gouvernement pour réduire les coûts de l'électricité et atteindre l'accès universel. Sur ce, dira-il : " Nous entendons les relever avec la mise en oeuvre de notre stratégie gas to power, la poursuite du développement des énergies renouvelables tout en assurant la prise en compte de nos engagements et de notre responsabilité vis-à-vis du climat ". Il ajoute : " Nous sommes de ce point de vue fermement engagés en faveur d'une transition énergétique juste et équitable, fondée sur le nécessaire équilibre entre nos besoins légitimes de développement et la préservation de la planète ".