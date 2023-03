Sénégal: Kaolack - Les travailleurs municipaux réclament un espace d'échange et de dialogue

Kaolack — Les agents municipaux de la mairie de Kaolack (centre) ont initié lundi une marche pacifique dans des rues de la ville pour réclamer à leur tutelle la création d'un espace d'échange et de dialogue dans le but de favoriser une plus grande productivité de leur service, a constaté l'APS.

"Nous avons initié cette marche pacifique pour réclamer à notre tutelle, le respect des engagements pris pour régler définitivement tous les problèmes évoqués dans le préavis de grève déposé, et créer un espace d'échange et de dialogue pour une grande productivité de la mairie de Kaolack", a déclaré le secrétaire général de l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, Cheikh Seck.

"Les agents municipaux veulent également la sécurisation de leur lieu de travail, l'assainissement et le toilettage de l'administration municipale, le rétablissement dans leurs fonctions des agents arbitrairement démis de leurs postes, favoriser une promotion interne pour les plus méritants, entre autres", a-t-il ajouté.

Encadrés dans leur procession à travers quelques artères de la ville par des éléments de la Police, les marcheurs ont étalé sur des pancartes leurs différents points de revendications, jusqu'à la préfecture de Kaolack, leur point de chute.

Il a expliqué que leur marche d'aujourd'hui découle d'un long processus qui a démarré par une mouvement national de toutes les collectivités territoriales du Sénégal pour combattre l'injustice et instaurer l'équité dans le traitement des travailleurs.

"C'est après neuf mois de combat syndical que nous avons commencé à avoir des difficultés avec notre maire, (Sérigne Mboup)", a ajouté le syndicaliste.

Il s'est réjoui de la forte mobilisation de ses camarades, qui selon lui, démontre que l'Intersyndicale mène un "combat noble et juste" pour le bien-être des travailleurs des collectivités territoriales en activité au niveau de la Perception municipale, des structures de santé, du marché au poisson, en plus de ceux en service à la mairie.

"Nous magnifions votre détermination, votre engagement et votre mobilisation, sachant que, seule la lutte libère. Continuons à lutter car, d'ici peu de temps, on aura gain de cause", a lancé M. Seck en présence de leurs camarades d'autres organisations syndicales et de conseillers municipaux.