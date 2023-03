Ile Maurice: Plainte contre le CP - Ivann Bibi espère que l'IPCC prendra l'affaire au sérieux

Le leader du Nouveau Front Politik, Ivann Bibi, poursuit sa croisade contre le commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip. Accompagné de ses hommes de loi, Meᣵ Mahen Saulick et Yuvir Bandhu, et de deux membres du parti, il a porté plainte au CCID contre le CP pour violation de leur droit constitutionnel de manifester et de la liberté d'expression selon l'article 12 de la Constitution.

L'activiste a aussi consigné une déposition pour complot et acte illégal. Ivann Bibi dénonce le traitement de deux poids deux mesures de la police. "Nous espérons que l'IPCC prendra cette affaire au sérieux et convoquera le CP. Nou inn aret démann so démision, aster nou pé réklam so destitision. CP inn fel dan so tas avek bann arestasion arbitrer." La plainte d'Ivann Bibi devra être transmise à l'IPCC, instance chargée d'enquêter sur la police car selon la loi, la police ne peut enquêter sur la police. Me Mahen Saulick souhaite que la police préserve les images CCTV en relation de la plainte qui sont importantes pour l'enquête.