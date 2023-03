Congo-Brazzaville: Disparition - Saak Saakul, la voix grave du Trio Madjesi s'est éteinte

Le chanteur congolais du groupe Sosoliso, une des stars de la musique congolaise des années 1970 - 1980, a rendu l'âme à Paris, à l'âge de 80 ans. Demarko Saakul, son fils, a annoncé sur Facebook que le triste événement endeuillant sa famille est intervenu la matinée du 19 mars dans la capitale française.

Fils du guitariste Jean-Baptiste Sinuku, connu sous le pseudonyme Saak Saakul, Sinuku Tshekabu était le Zaïrois à l'époque du célèbre Trio Madjesi qu'il formait avec le Brazzavillois Loko Massengo, alias Djeskain, et l'Angolais Mario Matadidi, dit Buana Kitoko. Le nom Madjesi est un acronyme né de la contraction des premières syllabes des trois chanteurs, à savoir Ma de Mario, Dje de Djeskain et Si de Sinatra, l'autre pseudonyme de Saak Saakul. Mario était la voix ténor, Djeskain la seconde et Sinatra, la grave.

Les trois fougueux chanteurs de l'orchestre Sosoliso ont marqué la scène internationale en seulement six ans d'existence. En effet, avec un répertoire musical varié, ils ont sorti près d'une trentaine d'albums, des disques 45 tours et ont tourné dans plusieurs pays d'Afrique et du monde de 1972 à leur scission en 1978. Dans une arène musicale dominée par leurs aînés, notamment Tabu Ley Rochereau, Franco et son TP OK Jazz sans oublier Verckys Kiamwangana Mateta, fondateur et patron de l'orchestre VéVé dont le trio était issu au départ, les jeunes chanteurs se sont affirmés. Ils y parviennent habilement en sortant des sentiers battus. Se démarquant de la tendance générale du moment, la rumba, ils y mêlent des rythmes très jazzy. Mais ils ne s'arrêtent pas là ! Tenues excentriques, coiffures originales à la James Brown et Bob Marley et exécutant des pas de danses entraînants, ils offrent au public des scénarios comparables aux groupes Disco et Soul des Etats-Unis d'Amérique. Cette formule fait grand effet. Le groupe gagne très vite en célébrité et se produit dans les plus grandes salles de Kinshasa, y compris le fameux Studio Mama Angebi de la voix du Zaïre, la "Radio-Télévision nationale congolaise" .

Des foules, des morts

La magie opère chaque fois avec le Trio Madjesi qui, à chaque concert, qu'importe le lieu où il est livré, salles de spectacle, stades et même églises, draine des foules. Le même scénario se produit sur l'ensemble du territoire congolais, zaïrois à l'époque. Ainsi, chaque production du Trio Madjesi est un vrai défi sécuritaire. Les forces de l'ordre ont grand peine à gérer l'hystérie collective provoquée par les chanteurs. Le pire finit par se produire lors de leur retour d'une tournée africaine qui fut un grand succès à l'image de celui qu'ils connaissaient déjà à Kinshasa. Et donc, pour cette fois, les fans sont si nombreux et surexcités qu'ils font s'effondrer le toit de l'église à partir duquel plusieurs assistent au concert. Le bilan est lourd, l'on dénombre cinquante morts. L'on apprend du reste que ce triste tableau, des toits d'édifices qui s'effondrent, s'est répété à maintes reprises avec à la clé des centaines de morts.

Trio au succès aussi fabuleux qu'éphémère, le groupe a pris part au Festival Zaïre 74 organisé par le président Mobutu Sese Seko et le prometteur Don King. A l'instar de James Brown et d'autres artistes congolais Tabu Ley et aussi le TP OK Jazz, il a été à l'affiche de l'événement tenu en marge du combat du siècle qui opposa Mohammed Ali à George Foreman.

Soulignons que le Trio Madjesi qui était passé maître dans l'art du show avait en son temps inspiré plusieurs groupes. L'on cite notamment Stukas Mombombo du showman Lita Bembo, Yoka Lokole, Isifi Lokole, Viva la Musica de Papa Wemba ainsi que l'Empire Bakuba de Pepe Kallé.