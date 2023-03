Congo-Brazzaville: Santé - Edith Vérone Dibas-Franck va en guerre contre le diabète, l'hypertension artérielle et le glaucome

La conseillère municipale de la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi, membre du Parti congolais du travail (PCT), Edith Vérone Dibas-Franck, a organisé le 19 mars au centre de santé intégré de cette localité, une campagne gratuite de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et du glaucome au profit de la population.

Pour bien mener la campagne, la conseillère municipale a déployé une équipe médicale composée de trois médecins généralistes, trois médecins spécialistes, deux ophtalmologues ainsi que des médecins cardiologues et internistes appuyés par leurs assistants au centre de santé intégré de Tchiamba-Nzassi.

Ainsi, quatre postes de dépistages ont été érigés dans ce centre, permettant à ces médecins de dépister les maladies, de donner des conseils de prévention, de gestion du stress, d'alimentation, de sommeil, d'activité physique, etc. Une fois le malade arrivé dans le centre, il est accueilli par le service de triage qui ensuite récupère toutes les informations, notamment la tension, la glycémie, le poids, la taille et le tour de taille pour calculer son indice corporel avant de l'orienter chez un médecin spécialiste.

Cette campagne a connu un franc succès puisqu'elle a concerné plus de trois cents personnes qui ont profité du dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et du glaucome avec remplissage et remise de médicaments gratuits, ainsi que de fiche personnelle pour chaque personne examinée.

L'organisation de cette campagne par d'un constat. En effet, Edith Vérone Dibas-Franck pense que la santé doit être une affaire sociale. Malheureusement, les soins coûtent cher et tout le monde ne peut pas y accéder. " Nous avons constaté que de nombreuses campagnes de sensibilisation et de dépistage s'organisaient à travers le pays. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas organiser chez nous à Tchiamba-Nzassi, une campagne de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et du glaucome, qui est une pathologie qui s'installe sans prévenir et sans symptôme et qui peut entraîner une perte de vision définitive si elle n'est pas traitée ? ", a-t-elle expliqué.

Tout comme l'hypertension artérielle, le diabète et d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, le glaucome est un ennemi sournois. Cette maladie est une pathologie oculaire grave qui consiste en une lente détérioration du nerf optique, en l'absence de dépistage et de traitement. Elle mène à une perte progressive du champ visuel jusqu'à la cécité. D'où l'importance de cette activité.

En effet, cette campagne vient en appui au programme de société mis en place par le président de la République en matière de santé. Elle a été organisée pour soulager non seulement les souffrances de la population démunie mais également pour établir une prise en charge.

Notons que pendant cette campagne, une pharmacie dotée de médicaments d'une valeur de près de trente millions de francs CFA a été érigée dans ce centre, servant ainsi à la distribution gratuite. Cette campagne qui va s'étendre dans d'autres contrées de la communauté a connu la présence de Camille François Tathy, administrateur-maire de Tchiamba-Nzassi, de Jean Stéphane Ngoundou, secrétaire chargé à l'organisation et à la mobilisation du comité PCT de Tchiamba-Nzassi, ainsi que d'Elodie Mingouolo, responsable pays des laboratoires Strides.