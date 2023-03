Congo-Kinshasa: CAF-C2 et C1 - Mazembe, Lupopo, DCMP et V.Club éliminés avant la fin de la phase des groupes

Aucun des quatre clubs de la République démocratique du Congo s'est qualifié en quarts de finale d'une des deux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). V.Club en Ligue des champions, Mazembe, Lupopo et Daring Club Motema Pembe (DCMP) en Coupe de la Confédération sont tous éliminés à l'issue de la cinquième journée de la phase des groupes.

C'est la fin de l'aventure pour le Tout Puissant Mazembe en Coupe de la Confédération. Le club de Lubumbashi a enchaîné une quatrième défaite, le 19 mars au Mali, face au Real Bamako, en cinquième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Score de la partie : un but à deux. Rappelons qu'en première journée, Mazembe avait battu cette formation de Bamako par 3-1.

Les Maliens doivent leur victoire à Ousmane Kamissoko, auteur d'un doublé à la 45+2e minute et à la 67e. Ironie du sort, la réduction du score de Mazembe a été l'oeuvre du Malien Fily Traoré, à la 67e minute, une passe décisive de Philippe Kinzumbi. Mais cela n'a pas suffi pour relancer le TP Mazembe dans ce match et dans la compétition. Il est dernier du groupe avec 3 points, derrière Young Africans (10 points), US Monastir (10 points) et Real Bamako (5 points).

Comme son rival lushois Mazembe, le FC Saint Eloi Lupopo, a aussi quitté la compétition le même jour, au stade Levy-Mwanawasa de Ndola, en Zambie, après le nul d'un but partout face à l'USM Alger. Horso Mwaku a ouvert la marque pour Lupopo et Kateregga a marqué contre son camp pour l'égalisation de l'USM Alger. Lupopo est troisième avec 5 points derrière Marumo Gallants (9 points) et USM Alger (8 points).

Le troisième club congolais éliminé de la C2 africaine c'est le DCMP, battu 2-1 dans la soirée à Luanda par l'Asec Mimosas d'Abidjan. Kramo à la 27e et 90e minute a signé le doublé gagnant du club ivoirien. Yallet Mydo Kingu avait inscrit le but de DCMP à la 52e minute.

Le 18 mars à Brazzaville, V.Club a été tenu en échec 0-0 en cinquième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions par Wydad de Casablanca. Il est troisième avec 4 points, derrière Wydad et JS Kabylie qui ont chacun 10 points et donc qualifiés en quarts de finale.