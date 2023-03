Congo-Brazzaville: Arts de scène - La première édition du Femyba a été lancée

Le Festival mbongui ya bana (Femyba) a été ouvert le 18 mars au musée Cercle africain de Pointe-Noire, sur le thème " Promouvoir le vivre ensemble des jeunes " .

L'événement réunit sept écoles de Pointe-Noire qui vont rivaliser d'ardeur pendant une semaine dans les arts de scène tels le théâtre, le conte, le slam, la poésie, la danse, le chant. Initié par Olivier Sita, le Femyba a pour but de promouvoir la culture et l'éducation artistiques chez les enfants des niveaux primaire et secondaire comme l'a dit Bomboko Biloko, sa présidente. " Le Femyba a été créé pour mettre en valeur et développer les talents des enfants dans le domaine de l'art ", a-t-elle expliqué.

Intervenant au nom des enfants, Soraya Mabika, la mini miss 2022 a renchéri: "Au-delà d'avoir des droits à l'éducation, à la protection, à la liberté et aux loisirs, nous, enfants, avons aussi le droit de connaître l'histoire de notre culture et nos arts. C'est ce que les organisateurs de ce festival ont compris. Qu'ils en soient remerciés pour celle louable initiative surtout que très souvent, les adultes ne pensent qu'à eux plutôt qu'à la jeunesse et aux enfants, l'avenir de demain ".

Les prestations des enfants en poésie, chant, danse, conte ont agrémenté la cérémonie d'ouverture. Pendant huit jours, outre les spectacles, le public aura aussi droit aux ateliers sur l'art prévus à cette occasion.

Le Femyba prendra fin le 25 mars au musée Cercle africain.