Madagascar: Marokoro - Maevatanana - Fermeture d'exploitations aurifères illicites par le ministère des Mines

Fin de parcours pour des exploitants aurifères illicites à Maevatanana. Après une descente inopinée effectuée par une délégation centrale du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, appuyée par sa direction interrégionale à Mahajanga et des éléments de la police des mines, ce département a mis fin à une exploitation aurifère sauvage sur le fleuve Kamoro, dans la commune rurale de Marokoro du district de Maevatanana. L'opération a été menée dans la plus grande discrétion, nous a confié une source au courant du dossier. " Afin d'éviter les fuites d'informations sur notre descente ", poursuit-elle. " Mais aussi pour éviter que les exploitants soient au courant de la mission ", ajoute-t-on. Digne d'une opération policière dans le grand banditisme, la discrétion a, en effet, fructifié la mission. " Les ressortissants étrangers ont été pris en flagrant délit sur le site en train de puiser avec les engins ",continue notre source.

Chinois

Trois ressortissants chinois sont tombés dans les mailles du filet des autorités gouvernementales dans cette exploitation aurifère sauvage à Marokoro, Maevatanana. Ils ont été interpellés sur les lieux, arrêtés puis emmenés à Antananarivo dans la nuit de dimanche. Les enquêtes seront menées à Antananarivo, indique toujours notre source. Sur le site, la délégation du ministère des Mines et des Ressources stratégiques a mis la main sur les engins qui ont été utilisés par les pilleurs. Il s'agit, notamment, d'une drague à godets, d'un excavateur, d'une pelle mécanique. Le pillage s'opère à ciel ouvert, et non pas à l'abri des regards. Pire, au nez et à la barbe des autorités locales. Les Chinois puisent sous les eaux du fleuve Kamoro depuis quelques années, pour y extraire de l'or en toute illégalité, grâce à ces gros engins.

Mercure

Cette zone est fortement réputée pour la richesse de ses mines d'or. Cette descente a permis aux autorités de découvrir les différentes violations flagrantes des législations en vigueur, dont essentiellement le défaut de permis ainsi que l'utilisation de mercure, une substance prohibée dans les exploitations minières. La santé publique pour la population riveraine du fleuve est mise en danger par cette exploitation sauvage et ses effets sur l'environnement sont également néfastes. La décision est sans appel. Le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a suspendu à effet immédiat l'extraction. Les engins ont été également saisis. Et des ressortissants chinois sont incriminés.

Juillet 2022

La caisse publique perd beaucoup dans une extraction sauvage d'or d'une telle envergure. Environ plusieurs dizaines de kilos d'or sortent de terre chaque mois sur ce site, indique notre source. Une quantité qui peut faire grimper la valeur à près de millions de dollars pour une année d'exploitation. En juillet 2022, le ministère de Olivier Herindrainy Rakotomalala a déjà mis fin à une autre extraction illicite d'or dans les fokontany de Tsiandrarafa et Antsira, toujours dans la commune de Marokoro. Dans ces localités, des ressortissants chinois seraient également dans le coup et foulent aux pieds les dispositions légales en matière d'extraction de ressources minérales, avec le même mode opératoire qui ressemble à ce cas d'exploitation sauvage débusquée le week-end dernier. L'intransigeance du ministère des Mines et des Ressources stratégiques à avancer dans l'assainissement du secteur extractif, depuis l'arrivée de l'équipe d'Olivier Rakotomalala à la tête de ce département il y a un an, commence à mettre fin à ce type de pillage des ressources minières qui ne profitent qu'à quelque minorités.