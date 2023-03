Madagascar: Football / CAN 2023 éliminatoires - Njiva et Dorian attendus ce jour

Les joueurs des Barea seront au grand complet, ce jour, avec l'arrivée des deux derniers éléments convoqués pour la double confrontation.

La préparation bat son plein pour les Barea de Madagascar pour les deux matches contre les Fauves de la Centrafrique dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Si le rassemblement a débuté dimanche, en fin d'après-midi, pour 12 joueurs dont 10 locaux et 2 expatriés en la personne Ibrahim Amada et Melvin Adrien, la grande majorité des expatriés et du staff technique sont arrivés, hier, en milieu d'après-midi. Comme annoncé par le technicien français, Nicolas Dupuis, les joueurs ne seront au grand complet que ce jour.

Les journées FIFA du mois mars ont démarré officiellement hier et ce n'est qu'à partir de ça que les clubs sont obligés de libérer leurs joueurs. Dans la matinée d'hier, ils ont participé à une séance d'entraînement en salle. Koloina Razafindranaivo dit Rakool, le nouveau joueur du Mouloudia Club d'Alger, a débarqué au pays, dimanche soir. Zotsara Randriambololona, Hakim Abdallah et Julio Donisa sont arrivés au pays, hier, et sitôt arrivés, ils ont participé à la séance d'entraînement programmée au stade Barea en fin d'après-midi. L'ensemble du staff technique évoluant en France, dont Lalaina Nomenjanahary dit Bolida, sont déjà au pays. Les autres joueurs expatriés sont arrivés très tard, hier soir. Dorian et Njiva Rakotoharimalala seront les deux derniers joueurs qui complètent la liste.

Les protégés de Nicolas Dupuis effectueront leur entraînement officiel, demain, mercredi 22 mars au Stade de Mahamasina. Le match qui attend les Barea, pour le compte de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 jeudi contre les Fauves centrafricains, est d'un enjeu capital pour la sélection malgache. Cette rencontre intervient quelques mois après que les joueurs locaux aient ramené le bronze continental au CHAN en Algérie. Le public attend beaucoup des joueurs pour cette joute aller.