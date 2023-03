Madagascar: Année Internationale du Millet - L'Inde promeut sa culture dans la Grande Île

L'année 2023 a été consacrée Année internationale du millet, une céréale encore peu connue à Madagascar.

Sous l'impulsion du Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, le gouvernement indien a parrainé la proposition consacrant d'Année internationale du millet (AIM), cette année 2023, proposition qui a été acceptée par l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) partageant sa vision de faire de l'AIM 2023 un " mouvement populaire " tout en positionnant l'Inde en tant que " plaque tournante mondiale du millet" .

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a donc organisé une cérémonie d'ouverture de l'Année internationale du millet - 2023 à Rome, en Italie le 6 décembre 2022.

Dans le cadre de cette célébration toujours, une conférence mondiale sur le millet (Shree Anna) a été organisée par le ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs du gouvernement indien, le 18 mars dernier sur le campus de l'Institut indien de recherche agricole (IARI), PUSA, sis à New Delhi.

Des ministres de l'agriculture de différents pays ont participé physiquement à l'événement, qui a été retransmis en direct à l'ambassade de l'Inde de Madagascar. Une exposition axée sur le millet a été lancée sur le campus de la PUSA en marge de l'événement. En outre, plusieurs conférences internationales sur le millet réunissant des scientifiques, des nutritionnistes, des environnementalistes et autres acteurs ont également été prévues durant cette conférence.

Pour l'histoire, le millet a été l'une des premières cultures domestiquées en Inde. Le millet désigne en fait plusieurs variétés d'herbes à petites graines cultivées comme céréales. Le millet perlé (bajra), le millet doux (ragi) et le sorgho (jowar) sont les plus populaires. Cultivée dans plus de 130 pays à l'heure actuelle, cette céréale constitue un aliment traditionnel pour plus d'un demi-milliard de personnes en Asie et en Afrique. Il nécessite moins d'eau et d'intrants agricoles que d'autres aliments de base similaires. Sa culture rustique résiste à des conditions de chaleur extrême.

En plus d'être une riche source d'hydrates de carbone, cette céréale contient plus de protéines, de fibres alimentaires, de fer et de calcium que le riz ou le blé. Véritable mine de nutriments, des recherches ont montré que le millet est un moyen de lutte contre le diabète en raison de son faible indice glycémique. Par ailleurs, le millet détient un énorme potentiel de création de moyens de subsistance, d'augmentation de revenus des agriculteurs et une garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde entier. L'inde par exemple avait produit 17 millions de tonnes de millet, exportant 159 332 tonnes dans plusieurs pays pour une valeur de US$ 64.28 millions.

Pour ces raisons justement, l'ambassade de l'Inde à Madagascar projette d'engager des négociations avec le ministère de l'Agriculture de Madagascar pour promouvoir la culture de cette céréale localement et éventuellement aider la Grande Île dans son déploiement à travers tout le pays. Plusieurs activités s'inscrivant dans ce cadre seront organisées en juillet prochain.