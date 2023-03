Madagascar: Coupure Ankadimbahoaka-By Pass - Toutes les issues bloquées par les embouteillages

Des embouteillages monstres ont été observés par les automobilistes dans la majorité des artères de la Capitale.

De nombreuses voitures se sont retrouvées immobilisées à Iavoloha, Andoharanofotsy, Mandroseza, Ambanidia, Ankorondrano, Alarobia, Manjakaray, etc. Les travaux d'entretien de la bretelle reliant Bypass-Ankadimbahoaka a engendré la coupure totale de la circulation sur l'axe reliant le rond-point RN7 au niveau d'Ankadimbahoaka jusqu'au rond-point du Boulevard de Tokyo Ankadievo au niveau de la station-service Shell du Bypass. Les solutions proposées par les autorités routières n'ont aucunement allégé le trafic routier puisque toutes les issues ont été verrouillées par les embouteillages.

C'est notamment le cas sur les axes Andoharanofotsy, Mandroseza et Ankorondrano. A cause de cette coupure, les automobilistes empruntent les rues dans les fokontany environnants où les riverains doivent s'en accommoder jusqu'à nouvel ordre. " Entre perte de temps et des frais de carburant, les conséquences économiques sont nombreuses. Pourquoi ne pas avoir procédé à une coupure partielle en fonction de la portion de route à réhabiliter ", se plaint Andry Rakotohery, un automobiliste.

La bifurcation à Androndrakely et Ankadiaivo aurait dû être ouverte aux automobilistes qui souhaitaient rejoindre Ankadimbahoaka et Mahazoarivo afin d'alléger les bouchons et éviter les détours des automobilistes. Pour éviter les longs trajets à pied et les engorgements, certains travailleurs ont eu recours aux " taxis-motos " qui n'ont pas du tout chômé du côté d'Ankadimbahoaka et ses environs.