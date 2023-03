Madagascar: Eddy Ramanirabahoaka - Pour une réunion de Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina

A l'instar des partis et des associations, Eddy Ramanirabahoaka, diaspora malgache en France s'est exprimé sur la situation qui règne dans le pays concernant notamment les élections. Il estime ainsi " la nécessité d'une réunion d'urgence des trois présidents de la République. Le président de la République en exercice Andry Rajoelina et les deux anciens présidents encore en vie Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina, sont sollicités à participer à une réunion d'urgence sous l'égide du Conseil oecuminique des Églises Chrétiennes de Madagascar (FFKM).

Ce triumvirat sera entouré par les Chefs des partis politiques ayant accompli leur congrès national et possédé des moyens humains destinés aux compétitions des différentes élections, ne serait-ce que pour le contrôle de la refonte de la liste électorale déjà en phase d'exécution. L'objectif de cette réunion d'urgence est de parvenir à une entente entre ces acteurs politiques afin d'éviter les crises, avant, pendant et après les élections présidentielles prévues se tenir le 9 novembre 2023".

Nécessité

Selon ce membre de la diaspora malgache, Antananarivo abritera cette réunion au plus tard au début du mois avril prochain. La principale raison de cette urgence réside en ce sens qu'à l'issue de cette réunion, si une initiative de la révision de la Constitution, en cas de nécessité jugée impérieuse, sera parmi les recommandations et suggestions, le projet ou proposition de révision doit être approuvé par le Parlement au cours de la réunion de la première session ordinaire annuelle tenue à partir du 2 mai 2023, pour être ensuite soumis à référendum. Concernant la révision de la Constitution, Eddy Ramanirabahoaka a déjà suggéré la suppression de l'immunité parlementaire régie par l'article 73 de l'actuelle Constitution. Et d'indiquer que cette immunité est facteur de révélateur et de fixateur de corruption et favorise l'impunité.