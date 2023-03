Madagascar: Pierre Lenoble - ' Le mandat du HCDDED ne prend pas fin en mars 2023 '

Suite à notre " Vision " intitulée " Clap de fin pour le HCDDED ", son président de prendre la... défense de l'organe prévu par l'article 43 de la Constitution.

17 septembre

" Le mandat de 5 ans du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit ne prend pas fin en mars 2023 ". Une manière de s'inscrire en faux contre ce qui a été rapporté par plusieurs organes de presse. A son avis, ce n'est pas le décret portant constatation de la désignation et de l'élection des membres qui sert de date repère, mais la prise de service effective du 17 septembre 2018. Et de brandir la lettre en date du 17 septembre 2018 qui lui a été adressée par le ministre des Finances et du Budget portant notification du budget au titre de l'année 2018 pour le HCDDED. Son président de produire également la lettre du Directeur de Cabinet du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers relative à l'affectation d'un local de l'ANALOGH au profit du HCDDED.

Administration

" Nous n'avions perçu nos avantages et salaires qu'en septembre 2018 ", rappelle Pierre Lenoble. Tout ceci pour réaffirmer que le mandat du HCDDED a débuté à cette époque. " En matière d'Administration, c'est la date de prise de service qui doit être prise en compte ", réitère-t-il. Avant d'ajouter que " si le président de la République veut écourter le mandat électif du HCDDED, c'est à ses risques et périls. Le contexte s'y prête mal. Cela risque d'être mal vu par les Partenaires Techniques et Financiers en cette période préélectorale où le HCDDED a un rôle important à jouer dans le respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et de l'Etat de Droit ".

Salaires suspendus

Pierre Lenoble d'avouer toutefois que " les salaires des membres du HCDDED sont suspendus depuis ce mois de mars 2023 ". Échaudé visiblement par le double revers infligé par la Haute Cour Constitutionnelle, il ne compte pas faire un recours devant le Conseil d'Etat. " Nous allons en parler au président de la République ", fait-il savoir. En reconnaissant que la demande d'audience du HCDDED n'a jamais connu de suite auprès d'Iavoloha où il n'est pas exclu que le décret portant constatation de la fin du mandat de cet organe soit pris dans les prochains jours.