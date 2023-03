Madagascar: Journée internationale de la Francophonie - La diversité culturelle au coeur des célébrations

La Journée internationale de la francophonie a été célébrée hier, 20 mars, sous le thème : " 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels ".

A cette occasion, c'est tout particulièrement au monde culturel que la Secrétaire générale de l'OIF, l'organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, s'est adressée, notamment aux cinéastes, écrivains, comédiens, musiciens, chanteurs qui font passer leur message à travers la langue française et leur langue nationale, faisant vivre leur création dans le monde entier y compris dans le vaste monde numérique.

Elle a rappelé dans son discours tous les engagements pris par les chefs d'Etat et de Gouvernement lors du sommet de Djerba en novembre 2022, lorsqu'ils ont adopté la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Parmi ces engagements : permettre aux acteurs du monde culturel de vivre et de bien vivre de leur art, faire en sorte que ces acteurs culturels soient mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux dans le but de les mettre en réseau, entre autres, parce qu'ils sont porteurs de la riche diversité culturelle de l'espace francophone et surtout l'immense créativité de sa jeunesse.

La Secrétaire générale de l'OIF est convaincue que " le dynamisme dans l'industrie culturelle contribue et devrait contribuer encore davantage à la croissance économique et à l'emploi dans tous les pays francophones. "

Elle a insisté sur le fait que les oeuvres et contenus culturels doivent être présents et facilement accessibles dans le numérique, qu'ils soient "découvrables", un nouveau mot à la mode qui a tout son sens. En effet, alors que la transformation numérique a eu un impact profond sur le monde des créations et des consommations, la "découvrabilité" des produits et contenus culturels est devenu un défi du moment, à travers les milliards de contenus culturels dans les livres, les théâtres, les salles de concert, dans toutes sortes de nouveaux lieux de diffusion et encore plus sur les écrans et le monde numérique, qui n'attendent qu'à être vus et découverts davantage, à être commentés et plus largement partagés.

Ce message de la Secrétaire générale de l'OIF a été diffusé durant la cérémonie de célébration qui s'est déroulée hier au Carlton Anosy en présence de la présidente du Groupe des ambassadeurs francophones à Madagascar (GAF) SE Mme Françoise Labelle, le représentant de l'Océan Indien de l'OIF SEM Léonard Emile Ognimba, et de plusieurs autorités et membres du gouvernement malgache dont la ministre des Affaires étrangères SE Mme Yvette Sylla.

La célébration de cette journée internationale a été clôturée par la remise de Diplômes d'études en langue française ou de Diplômes de français professionnel en relations internationales aux fonctionnaires et diplomates du ministère des Affaires étrangères.

La célébration ne s'arrêtera pas là puisque d'autres activités seront au programme, pour célébrer le mois de la francophonie, plaçant la diversité des cultures francophones au coeur des célébrations.