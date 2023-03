Madagascar: AOW - L'édition 2023 en octobre

Stimuler les accords et les transactions pour les ressources extractives amont en Afrique. Tel est l'objectif du forum mondial Africa Oil Week, qui se tiendra cette année au Cap, du 9 au 13 octobre.

Cet événement réunira une communauté active de décideurs du gouvernement et du secteur privé. Cette année, l'événement se déroulera sous le thème " Maximiser les ressources naturelles de l'Afrique dans la transition énergétique mondiale ". Les participants discuteront des perspectives d'avenir du secteur pétrolier et gazier africain. Selon les organisateurs, le programme de cette année explorera plusieurs thèmes pouvant aider les entreprises à améliorer leurs capacités, à se connecter avec l'industrie et à faciliter les transactions pour aider à atteindre leurs objectifs stratégiques dans le secteur de l'amont africain.

Parmi les sujets à discuter, l'AOW a cité l'accélération du plan gazier de l'Afrique. Les Programmes de fusions et acquisitions seront également au centre des discussions, tout comme l'attraction et la sécurisation des capitaux, ainsi que les données panafricaines et informations géologiques sur les blocs.