Madagascar: Fabs Brownz - Le 'Gamer' fera éclore le fruit de son projet

Les années passent, lui, il reste gaillard dans le game, il est sur le trône, il compte y rester le plus longtemps possible. La crise post-Covid? Il ne l'a pas connue autant que ça.

"Il a charbonné", comme le disent les mecs du ghetto ! En ce moment, il prépare un grand projet pour ses convaincus. La deuxième partie du Freestyle Jersey Club et The OG Testament est en gestation. Apparemment, le trimestre suivant sera bouillant... bruyant, et brillant sera le projet. " ça je vous l'assure ", promet-il avec un sourire serein. Il a la rythmique , une technique vocale mélodieuse suivant la cadence de l'instrumental, unique en son genre. Le sommet de son art, il l'atteindra forcément cette année. Fab's Brownz figure parmi les rappeurs qui ont révolutionné le hip hop malgache. Tantôt dans l'underground, tantôt dans le commerciale, le jeune homme a saisi le besoin de l'adepte du rap. Chaque mesure est un punchline, l'égotrip est son terrain de prédilection. Certains le considèrent comme " le leader de la nouvelle ère, en s'appropriant avec aisance et maîtrise les codes et la musicalité du Rap U.S ".

En outre, il manie, mélange la langue malgache et le slang language, c'est sa marque de fabrique. Depuis la sortie du morceau OFF, qui lui a valu le succès auprès de la nouvelle génération, Fab's Brownz sort dorénavant du lot. Ainsi, connu de tous, il enchaîne avec "Freestyle Jersey club". En fait, d'après ses explications, le Jersey club est un courant musical dans le genre breakbeat ayant vu le jour dans ladite ville, dont les racines sont retracées dans le Baltimore club. Il se caractérise par une basse lourde issue du hip-hop dont les morceaux oscillent entre 130-140 BPM. L'artiste connaît parfaitement son terrain. D'autres arrivent à dire, "c'est un rappeur très avant-gardiste voir futuriste et polyvalent qui arrive à s'adapter à toutes les sonorités, allant de la trap au jersey". Fab's Brownz peut se taper la poitrine, car jusqu'ici, il est le seul précurseur de ce genre musical dans la Grande-Ile.

Par ailleurs, ce rappeur est un casseur de schéma, il crache tout cru. L'agressivité se ressent dans ses paroles. Anti-conformiste, il critique avec véhémence la concurrence sociale qu'il qualifie de folie. Dans Freestyle Jersey club (part 1) par exemple, le rappeur fustige l'uniforme à savoir le "dress code" qui, selon lui, voile la personnalité de chacun. Il accuse aussi ces soi-disant donneurs de leçon, ceux qui jugent la vie des autres sans connaître leur vécu. " Laisser-passer, laisser-faire " est bien entendu son expression préférée.

Néanmoins, l'artiste est aussi conscient que la liberté d'autrui s'arrête là où commence celle de son voisin ! En somme, le rap malgache a pris une autre dimension ces dernières années. Le rythme demeure plus dans la monotonie. Il est en mouvement perpétuel. Le langage évolue, transporte l'auditeur.

Quant à l´argot, il se manifeste par les termes insérés dans les discussions du quotidien. Aux parlers des régions, s'ajoutent les sociolectes définissant chaque génération. Fab's Brownz fait partie de ces poètes urbains qui créent leurs vernaculaires de rue.