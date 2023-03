Madagascar: Insécurité sur les routes nationales - Des voitures attaquées, huit millions d'Ariary dérobés

Un taxi-brousse circulant sur la RN7 dans le fokontany Amboandelaka dans la Commune rurale Vigneta a été victime d'une attaque groupée par des bandits armés dimanche soir. Les gendarmes sont arrivés à temps et aucun passager n'a été blessé. Le taxi-brousse venait de Fianarantsoa et était en direction de Toliara. Deux autres camions ont été victimes de ces bandits au même endroit et selon les informations fournies, les malfaiteurs ont réussi à dérober trois millions d'Ariary. Une enquête est ouverte et une course-poursuite a été engagée par les forces de l'ordre.

Une autre agression à l'encontre des passagers d'un camion s'est produite à Amparihivato Ampamoizakova dans le district de Fenoarivobe, dans la région de Bongolava vendredi dernier. Selon les informations des gendarmes, durant son trajet, le chauffeur du camion a aperçu cinq individus, dont certains armés de fusils de chasse et d' armes blanches barrant la route. Ces hommes barraient la route avec des blocs de pierre. Forcés de s'arrêter, le chauffeur et son passager ont ensuite été dépouillés par les bandits. Une fois arrivé devant le barrage, le passager du camion a été pris pour cible et a été visé par des armes blanches. Des dégâts matériels ont été constatés. Le chauffeur et son aide ont été transportées à l'hôpital pour des blessures légères.

Les bandits ont emporté une somme de cinq millions d'Ariary, huit bouteilles de bière, du pain et un téléphone portable. Avisés des faits, des éléments de la gendarmerie se sont dépêchés sur les lieux indiqués pour la constatation d'usage. Les forces de l'ordre n'ont pas pu mettre la main sur les voleurs. Il s'agit là d'un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui prend de l'ampleur ces derniers jours. Cette scène s'est déroulée à plusieurs reprises ces dernières années sur les routes du sud du pays. Une source auprès de la gendarmerie affirme que ce sont souvent des gens qui vivent dans les villages environnants qui barrent la route des taxis-brousse. Cela peut aussi être des dahalo reconvertis en coupeurs de routes.