Algérie: Le chahid Mustapha Benboulaïd, une figure exceptionnelle dont les jeunes doivent s' inspirer

BATNA — Le conseiller du président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a affirmé lundi à Batna que le chahid Mustapha Benboulaïd est "une figure exceptionnelle que les jeunes doivent s'en inspirer".

Intervenant à une conférence tenue à l'Université Batna-1 sur le chahid à l'occasion du 67ème anniversaire de sa mort, M. Chikhi a estimé que Benboulaïd a été forgé par "l'oppression et l'injustice que subissait alors le peuple algérien et comptaient parmi les rares militants nationalistes qui avaient saisi le pouls profond du peuple et pris la décision de planifier et déclencher la révolution libératrice".

La vie de ce chahid, a-t-il ajouté, comme celles de ses pairs dans le mouvement nationaliste mérite d'être étudiée pour "éclairer la voie aux jeunes afin qu'ils ne se désintéressent pas de l'histoire et des sacrifices de ces hommes pour l'émancipation du pays".

La conférence qui s'est déroulée en présence du wali Mohamed Benmalek, des cadres du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, des universitaires et des étudiants a donné lieu à plusieurs conférences dont celles du Dr. Mohamed Laïd Matmar et Dr. Ali Adjekou sur l'esprit stratégique et l'importance de la communication chez Mustapha Benboulaïd.

En marge de la rencontre, des ouvrages sur la révolution ont été remis par le ministère des Moudjahidine à la bibliothèque de l'université Batna-1.