Sénégal: Handball - Hatadou Sako, l'ex gardienne du Sénégal, explique son choix de rejoindre l'équipe de France

Hatadou Sako n'est plus la gardienne des Lionnes du Sénégal. Elle a décidé de continuer sa carrière avec l'équipe de France. Dans un entretien accordé à le Quotidien du Sport, elle a expliqué son choix. La gardienne de 27 ans confie que son nouvelle équipe peut lui permettre de gagner des trophées.

" Il y a trois ans quand j'arrête la sélection du Sénégal je me suis alors dit : tu fais l'impasse sur des compétitions internationales pendant ce laps de temps. Car à ce moment-là je me fais la réflexion que j'aspire à gagner beaucoup de trophées, des Coupes d'Europe, des Jeux Olympiques, des Mondiaux... L'objectif de l'équipe de France est devenu phare en dehors de ceux avec Metz ", a expliqué Sako qui était convoquée pour les deux matchs amicaux contre le Suède au début du mois de mars où elle a honoré sa première sélection.

Elle a exprimé son envie de participer à des compétitions internationales et remporter des trophées. " Quand je prends la décision d'arrêter la sélection du Sénégal il y a trois ans, mon but est de faire partie du collectif des JO 2024. Comme je suis une compétitrice, je me dis aussi pourquoi pas participer aux Mondiaux en décembre 2023. Cette participation pourrait m'aider à participer aux Jeux, de sorte que j'aurais déjà mis un pied en équipe de France et non en simple mode préparation si j'étais amenée à y aller. Forcément, à partir du moment où je deviens sélectionnable, mon objectif est d'aller en équipe de France ", a révélé la native de Tournan-en-Brie. Et d'ajouter: " Je n'ai pas eu d'opportunité de me montrer en équipe de France en étant jeune. Du coup, j'ai voulu vivre une expérience internationale dans une équipe africaine (le Sénégal, Ndlr). Désormais mon aspiration, ma mentalité, mon handball, mon jeu ont évolué ".