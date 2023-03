Sénégal: Mise en oeuvre de la Zlecaf - Près de 90% des règles d'origine négociées

Un atelier de validation des études sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce et l'élaboration de guides de vulgarisation de la Zlecaf a été organisé hier, lundi 20 mars. A cette occasion, le directeur du Commerce extérieur Ansou Youssoupha Badji a révélé que près de 90% des règles d'origine sont déjà négociées.

La mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf a démarré depuis le mois de janvier 2021. Près de 90% des règles d'origine sont négociées. La révélation a été faite par le Directeur du Commerce intérieur Ansou Youssoupha Badji. Il s'exprimait hier, lundi 20 mars lors de l'atelier de validation des études sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce et de l'élaboration de guides de vulgarisation de la Zlecaf. Toutefois, il précise qu'il reste quelques règles concernant notamment le secteur de l'automobile et les textiles à finaliser. Au niveau national, " il y a des dispositions en cours concernant la mise en oeuvre de ces règles d'origine mais également les listes de concession tarifaire. Au niveau continental, il y a une initiative qui a été prise par le secrétariat de la Zlecaf qui s'appelle initiative sur le commerce guidé lancé depuis le 7 octobre 2022 et qui vise à tester l'efficacité du cadre juridique et des instruments opérationnels de la Zlecaf.

Certains pays l'ont déjà démarré et le Sénégal compte prendre part à cette initiative ", a fait part le Directeur du Commerce extérieur. Par ailleurs, il reconnait que la mise en oeuvre de la Zlecaf a accusé du retard à cause de la pandémie de la Covid-1 et la crise Russo-Ukrainienne. " Il y avait beaucoup de préalables qui n'ont pas été mises en place. Même au niveau des accords, il y avait des questions en suspens qu'il fallait finaliser ", indique-t-il. Pour sa part, Mamoudou Sebego, économiste à la Commission économique des Nations Unies (Cea) informe que la Cea est en train de mettre en oeuvre une plateforme d'harmonisation des conditions et des règles d'accès aux marchés. " Des fonds de garanties ont été mis à la disposition des différents pays pour leur permettre d'avoir accès aux marchés. 7 pays ont déjà entamé les échanges sur 7 produits notamment le Kenya, le Ghana, le Cameroun. La Côte d'ivoire et le Sénégal se préparent ", a-t-il relevé.