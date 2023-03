Sénégal: Saly-Portudal /Accuse d'être mêlé à un scandale foncier - Le maire Ousmane Gueye dégage en touche

Ousmane Guèye, le maire de de la commune de Saly-Portudal, accusé depuis quelques jours d'être mêlé à un scandale foncier, a dégagé en touche ces accusations. Il s'est lavé à grande eau hier, lundi, face à la presse. Il a donné sa version des faits d'un contentieux foncier dans le cadre duquel le président de la Commission domaniale du Conseil municipal qu'il dirige a été présenté au Parquet du Tribunal de Mbour.

A l'en croire, les faits sont autres que précédemment écrits. Tout est parti d'une demande d'achat d'un terrain d'une valeur de 55 millions de francs CFA par un ancien international sénégalais de football. Le dossier introduit à la mairie de Saly-Portudal a mis du temps et a manqué de diligence. Car, depuis six mois, toutes les mutations concernant des terrains étaient gelées et sont reprises le 14 mars 2023, par la publication d'un arrêté du maire Ousmane Guèye.

L'ancien international finira par désister et renoncer à la vente. Son frère, au coeur de la transaction, va continuer à jouer les intermédiaires. Au bout du compte, il propose le terrain à leur beau-frère demeurant à Touba. La procédure enclenchée, dans le but de finaliser la transaction, va révéler des irrégularités et erreurs de taille. La procuration légalisée ayant servi à la vente du terrain ne semblait souffrir d'aucune tache, à première vue.

Seulement, il se trouvait que les héritiers légaux à qui appartiennent la parcelle n'avaient pas signé individuellement la procuration. Et ceci constitue une entrave de taille. Par conséquent, la présidente de la Commission domaniale a été trainée devant la justice.

Selon le maire, l'irrégularité ainsi évoquée est reconnue par le maire et son équipe. Il se désole de ne pas pouvoir rejeter un papier non authentique car le chargé de cette transaction, l'oncle des héritiers, il était de même père et de même mère que le père des héritiers, n'offrait à leurs yeux aucun signe d'un auteur délictuel. Au bout du compte, l'enquête ouverte va révéler, dans cette transaction, la présence d'un individu installé aux environs de la mairie de Saly, jouant les intermédiaires, qui aurait reçu la somme de 450.000 francs CFA sur une vente d'un terrain d'un coût de 55 millions de francs CFA.

Ousmane Guèye, le maire de Saly-Portudal, soutient ne pas connaître cet individu et se désole de l'issue et des commentaires sur cet affaire. Selon ses propos, le président de la Commission domaniale est son agent et il devait l'accompagner partout, de son interpellation à la cave du Parquet du Tribunal, jusqu'à sa libération. Il a appelé ses adversaires politiques à plus de retenue dans la manipulation car il est encore le maire de la commune.