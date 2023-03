Congo-Kinshasa: Transport, logement et alignement à la prime des risques professionnels, Bibwa 3 - Mbungani, Boji et Lihau négocient avec l'intersyndicale du secteur de la santé sur les avantages sociaux des médecins et pro-santé !

La commission interministérielle

*On l'appelle Bibwa 3. Parce que c'est la troisième fois que le gouvernement de la République et l'intersyndicale du secteur de la Santé se retrouvent sur la table des négociations au sujet des avantages sociaux des professionnels de santé. Cette fois-ci, il est question de trouver un consensus final et de programmer ensemble les actions à mener en 2023 pour améliorer les conditions de travail et le social des médecins, infirmiers et pro-santé.

Ainsi, la commission interministérielle et les délégués syndicaux ont démarré officiellement leurs discussions, ce dimanche 19 mars 2023, au quartier Bibwa, dans la commune de la N'sele. Le banc gouvernemental est représenté par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, le Vice-premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, ainsi que le ministre d'Etat en charge du Budget, Aimé Boji.

Les délégués syndicaux

Les principaux syndicats tels que Synamed, Sylimed, Symeco, ainsi que le bloc des médecins publics non primés, prennent part à ces négociations qui vont durer pendant trois jours dans cette zone périphérique de la capitale.

Les Indemnités de transport et de logement ainsi que l'harmonisation à l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques des professionnels des services publics oeuvrant dans le secteur sont des sujets essentiels qui constituent l'essence de cette rencontre que le gouvernement considère comme un exercice républicain. Car, l'objet est de trouver les solutions durables pour l'intérêt des professionnels de santé en RDC.

Dans son mot d'ouverture de ces assises, le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, a d'abord rendu hommage à Son Excellence, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, apôtre infatigable du bien-être social des congolais, pour son impulsion et sa vision verticale dans le secteur de la santé. Et cela en vue de rendre effective la couverture santé universelle au profit de la population.

" C'est aussi, pour moi, l'occasion de vous exprimer à titre personnel, le double sentiment de fierté et de responsabilité que j'éprouve de me mettre autour d'une table avec le banc syndical du secteur de la santé, que vous représentez et ce, en dépit des faiblesses qui jalonnent parfois nos rencontres. Ensemble, nous avons pu déjouer les pronostics apocalyptiques de tous genres et en même temps, offrir des perspectives audacieuses de nature à redonner espoir et foi en l'avenir aux professionnels de santé de service public de l'Etat en vue de la réactivation de leurs avantages sociaux, tels que les indemnités de transport et de logement, sujet à l'ordre du jour des présentes assises ", a déclaré Dr Jean-Jacques MBUNGANI.

Guerre à l'Est : les temps sont durs !

Toutefois, le numéro Un de la Santé en RDC a souligné que les négociations de ce jour interviennent dans un contexte historique particulier, marqué par la guerre injuste imposée au pays, dans sa partie Est. " Et le secteur de la santé paye un lourd tribut au travers des assassinats et des Kidnapping, en séries, de son personnel, la destruction de plusieurs infrastructures sanitaires ", a-t-il dénoncé.

Aujourd'hui, dans sa troisième phase de négociation, Bibwa est un cadre permanent de dialogue social entre les autorités de tutelle et les agents de ce service public.

Cet atelier est aussi une occasion de programmer quelques actions à mener en 2023 pour améliorer davantage la situation sociale et les conditions professionnelles des personnels de santé.

"La réalisation de nos projets va nécessiter la mise en oeuvre d'un certain nombre d'actions. Certaines de ces actions constituent des exigences immédiates et d'autres relèvent de la nécessité de transformer structurellement notre secteur ", a renchéri le patron de la Santé Publique, Hygiène et Prévention.

Pour clore son speech, Dr Jean-Jacques Mbungani a invité " le banc syndical à la construction d'un compromis raisonnable, en tenant compte de tous les efforts fournis par le Gouvernement sous la houlette du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, pour répondre aux différentes attentes du secteur de la santé et d'ailleurs, de tous les autres secteurs de la société, en ce moment où le trésor public est confronté à d'énormes défis avec la guerre d'agression imposée injustement à la République par le Rwanda, à travers son supplétif du M23.

" Je continue et persiste à croire qu'un partenariat fort, sincère et transparent, dans le cadre de la Commission interministérielle, permettra de renforcer notre système de santé en RDC ", a conclu le ministre Jean-Jacques Mbungani.