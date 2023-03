Congo-Kinshasa: IXèmes jeux de la Francophonie - Poursuite de la sensibilisation pour la réussite totale du rendez-vous

A la veille de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, le comité national des 9èmes jeux de la Francophonie, ensemble avec la délégation de l'OIF, a sensibilisé le public congolais sur l'importance et les avantages de la francophonie et des jeux de la Francophonie sur le sol congolais. C'était au cours d'une conférence débat tenu le 18 mars 2023 au Centre Wallonie Bruxelles, en présence de plusieurs scientifiques venus de toute part.

Le panel du jour a été conduit par le délégué général de l'OIF, M. Prince Kangila ainsi que par le représentant du directeur national des 9èmes jeux de la Francophonie, M. Josué.

Deux temps forts ont marqué cette activité. Les exposés des panélistes expliquant en long et en large l'importance et les avantages de la francophonie et des jeux de la Francophonie et le jeu des questions-réponses entre le public et les conférenciers. "Appropriez-vous ces jeux de la Francophonie, ce sont vos jeux, c'est pour vous", a exhorté M. Jonas.

Se remettant à la presse, un des membres du comité national des jeux de la Francophonie, est revenu sur la place capitale de cette conférence. " Je pense qu'on l'a dit parce que la déléguée générale de Wallonie Bruxelles a dit, il faut faire la part des choses. L'Organisation Internationale de la Francophonie y regroupe 44 pays participants et 44 pays observateurs et pour l'organisation qui défend les valeurs autour de la langue française. Donc, célébrer la journée de la Francophonie, pour nous qui organisons les 9èmes jeux de la Francophonie, est une motivation, d'une part, pour nous approprier les valeurs de la Francophonie et, d'autre part, faire de sorte que la jeunesse congolaise et la jeunesse francophone, en général, participe à ces jeux et vivent nos valeurs qui sont nôtres ici en République Démocratique du Congo", a-t-il fait savoir.

Une des assistantes à ce rendez-vous a donné de son enthousiasme pour cette matinée de connaissance. "Je trouve très bien que l'on puisse organiser des conférences débats comme celle-ci, afin de continuer toujours à promouvoir la langue française qui, à travers la francophonie, rassemble plusieurs pays du monde entier. Et, j'ai trouvé ça intéressant parce que déjà, à travers cette conférence débat, j'ai compris que nous allons avoir un carrefour qui va rassembler beaucoup de cultures. Donc, on va apprendre sur les cultures d'autres pays qui partagent la même langue comme nous qui est le français aux jeux de la francophonie ", a-t-elle indiqué.