Mauritanie/Congo-Kinshasa: RDC-Mauritanie - 19 Léopards présents à la première séance d'entraînement lundi à Lubumbashi

Pas de temps à perdre pour les Léopards de la RDC qui sont toujours à la quête de leur première victoire aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Côte d'Ivoire 2024. Dès le premier rassemblement en prévision du match contre la Mauritanie, 19 Léopards sur les 28 convoqués par le Sélectionneur-Manager Sébastien Desabre, ont répondu présent à l'appel. Ils sont venus de partout, et ils ont élu leur quartier général à l'hôtel Karavia, à Lubumbashi.

La RDC et la Mauritanie vont s'affronter en double confrontation comptant pour la 3ème et 4ème journée, prévu le 24 mars à Lubumbashi pour la manche aller, et le 29 mars pour le retour, à Nouakchott.

Ainsi, à quatre jours du match, les Léopards ont tenu leur toute première séance d'entraînement sous la conduite du sélectionneur-Manager, Sébastien Desabre. Une séance d'entraînement à huis clos au stade TP Mazembe, basée essentiellement sur le physique.

Ils étaient présents : Dieumerci Mukoko Amale (Dijaa El Jadida-Maroc) et Arsène Zola Kiaku (Wydad Casablanca-Maroc) qui sont arrivés dimanche dans la soirée. Les autres, 14 au total sont arrivés lundi dans la matinée. Il s'agit de : Jackson Muleka Wissa (Brentford/Angleterre), Silas Katompa(Stuttgart/Allemagne); William Balikwisha(Standard de Liège/Belgique);Yoane Wissa (Brentford/Angleterre), Gaël Kakuta (Amiens/France); Aldo Kalulu (Sochaux/France), Gaëtan Laura (Sumsunspor/Turquie);Glodi Lilepo Makiadi(Al Hilal/Soudan); Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Samuel Moutoussamy (Nantes/France); Arthur Masuaku (Besiktas/Turquie); Jordan Ikoko (Paphos/Grèce); Aaron Tshibola (Ael Limassol/Chypre), et Lionel Mpasi (Rodez/France). Et peu avant d'aller au stade, trois autres éléments ont rejoint le groupe, qui sont : Fiston Kalala Mayele (Young Africa/Tanzanie); Joris Kayembe (Charleroi/Belgique); et Hénoch Inonga (Simba/Tanzanie). L'effectif sera au grand complet ce mardi, où le reste de joueurs sont attendus pour prendre part à la deuxième séance d'entraînement, et la troisième demain mercredi toujours à huis clos. C'est ici que technicien français va inculquer à ses poulains ses méthodes techniques et tactiques. Enfin, viendra la séance de jeudi qui sera ouverte à la presse. Le match est prévu pour le vendredi le 24 mars à 14h, heure de Kinshasa.

Les Maurabitounes mardi à Lubumbashi

L'équipe adverse, les Maurabitounes de la Mauritanie arrivent mardi à Lubumbashi. Ils se sont regroupés eux aussi, ce même lundi 20 mars, chez eux, à Nouakchott. Leur sélectionneur, Amir Abdou a convoqué 25 joueurs pour cette double confrontation. L'on a noté dans cette liste, le retour en force de deux attaquant ; Mamadou Niass qui évolue au sen de El Entag El Harby en Egypte, et de Hassan El Id de Nouadhibou FC en Mauritanie. Ce n'est pas tout, Amir Abdou a également fait appel à des nouveaux joueurs comme Lassana Diakhaby (FC Martigues), Bakary Camara et de Birama Ndoye.

Avec leur 4 points en deux premières sorties, les Maurabitounes viennent se battre à Lubumbashi pour consolider leur première place au classement de ce groupe I, alors que les Léopards qui n'ont rien gagné jusque-là, veulent briser la malédiction des défaites, et se relancer dans la course. Le match retour est prévu le 28 mars à 22 h, au stade CheikhaBoidiya.