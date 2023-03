Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - La FDC insiste sur l'alignement à la plénière de la loi Tshiani

La Force du changement (FDC), parti politique cher à Noël Tshiani, a battu le pavé le 17 mars dernier pour demander à l'Assemblée nationale d'aligner, pour débat et vote, la Loi Tshiani, au cours de cette session de mars 2023. Cette loi portée par le député national Nsingi Pululu, a pour but de protéger la République Démocratique du Congo contre les infiltrations au sommet de l'Etat et dans certaines fonctions de souveraineté nationale, d'après son initiateur, Noël Tshiani.

"A la suite de la marche de souveraineté que nous avons organisée ce 17 mars pour demander à l'Assemblée nationale d'aligner, pour débat et vote pendant cette session, la proposition de la loi Tshiani. C'est pour informer la communauté tant nationale qu'internationale que nous sommes pour la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le développement économique et social, dire non au tribalisme, au racisme et à la balkanisation planifiée de notre très cher et beau Pays. Le peuple congolais en un seul, vous adresse le mémorandum que je vous prie de trouver en annexe à la présente", soutient celui que l'on surnomme de père et de mère, au sommaire de son initiative.

Poursuivant sa démarche, le professeur Tshiani a lancé un appel interpellateur au nom du peuple congolais sur les personnes malveillantes qui ne cessent de convoiter les richesses de la RD. Congo. "Nous, peuple congolais, soucieux de la sécurité et de la protection de l'ensemble du territoire congolais où l'idée de la Balkanisation demeure un projet par ceux qui ne cessent de convoiter son immense richesse, sa grandeur d'un pays continent et ses diverses cultures (...), nous demandons aux pays étrangers et leurs groupes de lobbyistes de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la République Démocratique du Congo en cherchant à nous imposer des dirigeants qui seraient à leur solde et travailleraient contre les intérêts supérieurs du peuple souverain. Disons non au tribalisme, au racisme, à la xénophobe et la balkanisation planifiée", peut-on lire encore.

D'après lui : " Nous sommes pour la coopération gagnant-gagnant avec tous les pays étrangers et toutes les institutions internationales bilatérale et multilatérale qui veulent sincèrement participer à nos efforts de développement pour le bénéfice de nos populations appauvries et clochardisées depuis des décennies ".

Pour finir, ce dernier a convié les honorables députés nationaux et sénateurs à prendre leurs responsabilités en tant que représentants légitimes du peuple souverain pour sauver le pays contre ces infiltrations, " mobilisons-nous tous pour défendre la terre de nos ancêtres en protégeant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo ", insiste-t-il.