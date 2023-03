Ile Maurice: Fonds libyens gelés par la FIU - Les gestionnaires réclament leur argent au plus vite

On se souvient que la Financial Intelligence Unit (FIU) avait décidé de geler, fin février, les comptes de 24 entités offshore qui géraient des fonds libyens. Et comment ces entités ont réagi en rappelant à la FIU que les Nations unies avaient, dès 2018, déclaré que ces fonds ou du moins une partie de ceux-ci n'avaient pas servi à financer le terrorisme, notamment, et qu'il fallait dégeler ces énormes sommes qui se chiffrent par milliards de roupies, en dollars surtout.

Les hommes de loi de Capital Horizons, la Management Company qui gère ces comptes, se sont tournés vers la Cour suprême pour ordonner à la FIU de libérer cet argent. L'avocate Priscilla Balgobin-Bhoyrul et l'avoué Sivakumaren Mardemootoo font valoir que ce gel est en train de causer à OLA Energy Holdings Ltd, le bénéficiaire ultime d'un de ces fonds, un tort immense. Car ce gel bloque les activités de ce holding qui gère, entre autres, 1 300 stations-service dans 17 pays africains y compris à l'île de la Réunion. Concernant OLA Aviation, il est souligné que cette dernière fournit du Jet Fuel à au moins 100 compagnies d'aviation basées dans 52 aéroports.

Il est aussi question du gel des comptes de Rascomstar, gel qui pourrait affecter la communication à travers l'Afrique. Il faut savoir que la Libye de Mouammar Khadafi a beaucoup investi sur le continent africain.

C'est pour toutes ces raisons qu'il est demandé à la Cour suprême de trancher le plus vite possible. Or, l'affaire a mal commencé puisque le juge qui devait écouter la demande hier est malade et l'affaire a été renvoyée au mardi 28 mars. On nous parle aussi de demande concernant un autre compte et qui n'a pas été notifiée à la FIU promptement. En tout cas, cette dernière, qui doit déclarer le 28 mars la position qu'elle compte adopter, présentera vraisemblablement une objection. Il faudra donc attendre beaucoup pour revoir l'argent.

Un avocat qui suit cette affaire de près est d'avis que la FIU pourra poser plusieurs questions qui embarrasseront les gestionnaires de ces comptes libyens. "D'où vient l'argent ? Pourquoi a-t-il atterri à Maurice ? Qui sont les véritables bénéficiaires, la famille Khadafi ou le peuple libyen ?" Un véritable procès de feu le colonel Khadafi à titre posthume ? avons-nous demandé. "Un peu, oui. On saura si l'argent profitait au peuple libyen ou à quelques familles. Eh oui, on saura si l'on a descendu le colonel pour rien." Et de nous parler des "rapaces qui tournent autour de ce trésor".

La Cour suprême qui jugera Mouammar Khadafi ? Cela promet. La FIU est défendue par l'avocate Vishi Nursimhulu et l'avoué Sultan Sohawon.