Sénégal: Ousmane Sonko sort, ce matin, après 5 jours d'hospitalisation

Le leader du Pastef a fait un direct de son lit d'hôpital hier, vers 23 heures 45.

Ousmane Sonko a soutenu avoir échappé à une énième " tentative d'assassinat " mais il rassure ses partisans: " je vais beaucoup mieux et je sortirai de l'hôpital demain matin ".

Revenant sur les derniers évènements et leurs développements, le maire de Ziguinchor déclare : " ils m'ont aspergé un produit toxique. Dans les minutes qui ont suivies, j'ai eu des difficultés respiratoires et des douleurs aux yeux. Quelques heures après, j'ai eu des maux de ventre. On a envoyé nos habits à l'étranger pour analyse afin d'en savoir plus sur la nature de ce produit et sa toxicité ".

S'agissant de l'évacuation sanitaire demandée par ses partisans et d'autres Sénégalais, Ousmane Sonko soutient que ce n'est pas " une priorité " pour le moment. " On a toujours eu confiance à l'expertise locale. Pour le moment, les médecins sont en train de bien nous prendre en charge. Une évacuation sanitaire n'est pas pour le moment une priorité. Je ne l'ai jamais demandé. Je ne quitterai pas le pays. Le combat c'est ici au Sénégal ", martèle Sonko qui demande aux jeunes de rester mobiliser et de ne jamais céder à la " stratégie de la peur " -à travers les arrestations ciblées-, afin de mettre fin à la " tyrannie de Macky Sall et son régime ".