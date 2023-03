Afrique Australe: Conseil des Ministres SADC - Sama Lukonde en appelle à la tenue d'un sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire en RDC

Dans son propos, à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Conseil des Ministres de la SADC, qu'il a présidée, le samedi 18 mars 2023 à l'Immeuble du Gouvernement, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a évoqué la situation de drame humanitaire sur le volet de l'insécurité dans l'est de la RDC. Se fondant sur Franz Fanon, le Chef du Gouvernement congolais ne pense pas que la SADC en tant qu'organisation sous-régionale, puisse rêver et croire réellement à un développement intégré dans son espace sans la paix et la sécurité en RDC.

Solidarité de la SADC

Ainsi, en vue d'un rétablissement rapide et durable de la paix et la sécurité dans son pays, Sama Lukonde a manifesté la volonté pour la RDC de compter sur la solidarité de la SADC, comme cela a déjà été le cas par le passé, dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. Aussi, appelle-t-il à la tenue d'un sommet extraordinaire de la SADC consacré à cette situation.

"Notre aspiration à l'intégration et au développement économique de la région ne serait qu'un rêve lointain sans la paix, la stabilité et la sécurité, conditions sine qua none à tout investissement et à toute croissance économique. A ce sujet, je m'en voudrais de ne pas souligner l'importance de ces ingrédients mentionnés, savoir la paix, la stabilité et la sécurité dans notre quête collective d'intégration et de développement de la région. Comme communauté, nous sommes confrontés à des problèmes de sécurité, qui menacent de réduire à néant les progrès déjà réalisés en matière de développement et d'intégration régionale depuis la création de la SADC, il y a près de 43 ans. En ce qui concerne la RDC, la situation sécuritaire dans sa partie est, notamment dans la province du Nord-Kivu, reste très préoccupante à cause de la présence des groupes armés et de l'agression rwandaise dont elle est victime. Ce conflit a déjà causé plusieurs millions de morts, et poussé plusieurs millions de femmes, vieillards et enfants en errance. Ce qui constitue un drame humanitaire ", a-t-il déclaré.

Agression collective...

Faisant allusion aux propos de Franz Fanon qui disait " l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC ", le Premier Ministre a demandé si la SADC, peut-elle rêver et croire réellement à un développement intégré sans la paix et la sécurité en RDC ?

"Car,il est évident que lorsqu'un membre de la fratrie SADC est attaqué, nous sommes tous attaqués. C'est pourquoi, nous comptons sur la SADC dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. En effet, l'instauration de la paix et de la sécurité durables dans la partie est de la RDC est non seulement bénéfique à la RDC mais aussi à l'ensemble de la région de la SADC, du fait qu'elle permet à la communauté de réaliser ses objectifs. Nous sommes reconnaissants de ce que la SADC a toujours fait pour la paix et la sécurité en RDC. Aujourd'hui encore, face à l'agression rwandaise, dont elle est victime, la RDC fait, une fois de plus, appel à la solidarité de la SADC pour le rétablissement rapide de la paix.

Je demande donc au conseil des ministres de la SADC d'examiner la possibilité de la tenue d'un sommet extraordinaire de la SADC consacré essentiellement à la situation sécuritaire en RDC. Il est aussi important que la SADC apporte son soutien à Son Excellence Monsieur Joao Lourenço, président de l'Angola, désigné médiateur par l'Union Africaine dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda ainsi que le processus de Nairobi piloté par le président honoraire du Kenya, Monsieur Uhuru Kenyatta. C'est dans la paix et la sécurité que nous pouvons exploiter des opportunités que nous offre la région en matière de commerce et d'investissement grâce à ses abondantes ressources naturelles et humaines ", a lancé Jean-Michel Sama Lukonde.

Hommages à Félix Tshisekedi

Le Chef du Gouvernement congolais a rendu par ailleurs des hommages mérités au Président de la République, Chef de l'Etat et Président en exercice de la SADC, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement réel en faveur de la paix et la sécurité ainsi que pour sa volonté d'industrialisation de l'espace SADC.

" Je saisis cette occasion pour vous transmettre ses salutations fraternelles. Lors de sa prise de fonctions à la SADC en août 2022, la RDC avait réitéré inébranlablement son engagement à poursuivre la mise en oeuvre des programmes et projets découlant du plan indicatif régional de développement stratégique (RISPD) 2020-2030 de la SADC ainsi que de la vision 2050 de la SADC.

Pour vous en donner la preuve, il suffit de vous rappeler que Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, avait piloté la mise en oeuvre des programmes visant à réaliser la vision 2050 de la SADC. Il a de même fait preuve d'un engagement et d'un leadership sans faille en faveur du programme d'intégration régionale de la SADC ", a-t-il souligné.

Compassion aux sinistrés

Le Premier Ministre Sama Lukonde a aussi compatit au malheur ayant frappé le Malawi et la Mozambique à la suite du cyclone Freddy, qui a causé plusieurs pertes en vies humaines, (environ 200 personnes) et d'importants dégâts matériels et présente ses condoléances à leurs gouvernements.

Termes de référence

Il est important de signaler que ces assises sont organisées du 18 au 20 mars 2023, à Kinshasa, par le Ministère de l'Intégration régionale et Francophonie sous le haut patronage du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président en exercice de la SADC. Les travaux vont graviter autour du thème : " Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ".

Au nombre des participants, il y a des représentants de tous les pays membres de cette organisation sous-régionale, savoir, Zimbabwe, Zambie, Tanzanie, Afrique du Sud, Seychelles, Namibie, Mozambique, Mauritanie, Malawi, Madascar, Lesotho, Comores, Botswana, Angola, Swaziland ainsi que du Secrétaire exécutif de la SADC. Les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC, les ministres de l'Industrie, de la Défense, de la Recherche scientifique, du Plan, la Vice-ministre des Finances et plusieurs autres hautes personnalités congolaises ont pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux lancés solennellement ce jour, quoiqu'ils aient commencé depuis le 13 mars et qu'ils vont se poursuivre jusqu'au 20 mars prochain.