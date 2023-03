Angola: Mille litres d'eau au pays coûtent en moyenne 200 kwanzas

Luanda — Le compteur cubique de l'eau potable en Angola (mille litres), pour les logements avec des familles à faible revenu, dont la consommation quotidienne ne dépasse pas 166 litres / jour, coûte en moyenne 103,2 kwanzas (kz).

Les clients ayant ces caractéristiques entrent dans la catégorie des tarifs sociaux - la catégorie des tarifs, dont les consommations varient de 0 à 5 mètres cubes, selon un plan de tarif en eau potable fixé par le décret exécutif défini n ° 230/18 du 12 juin.

Cette valeur (KZ103.2) fait référence aux taux variables moyens de la catégorie nationale sociale, appliquée dans les 18 provinces du pays. Dans cette catégorie, dix des 18 provinces ont des taux variables égaux (KZ 109), trois, notamment Cuando Cubango, Huambo et Moxico, ont le plus bas (KZ 86) et Benguela et Luanda, avec KZ 117, le plus élevé.

Le plan tarifaire de l'eau potable prévoit des taux variables et fixes, qui sont inférieurs à ce dernier. Le tarif fixe est mensuel et le coût moyen du compteur cube est KZ 202.7. Sur les 18 provinces, seule Luanda paie 250 kwanzas pour mille litres d'eau potable, et les autres une valeur tabulée égale est de 200 KZ.

Le diplôme précise que le taux variable concerne la quantité d'eau fournie et consommée et le type d'équipement installé et son entretien.

Ce document sur le tarif en eau potable ne fait aucune référence à la raison des différences de tarif entre les provinces dans la même catégorie.

En plus de la catégorie nationale sociale, la loi prévoit également les catégories ménage social 1, ménage social 2, le commerce et les services, l'industrie, la fontaine, la girafe et l'eau brute.

Approvisionnement privé

L'approvisionnement privé en eau potable est fait fondamentalement par des camions citernes dans les girafes, le compteur cubique à un rythme moyen de 163,9 kwanzas et revend chaque mille litres, à environ 1 400 kwanzas, environ dix fois plus.

Une frange considérable des 34 millions d'habitants de l'Angola a accès à l'eau par des citernes en raison du manque de systèmes d'approvisionnement en eau.

À Luanda, par exemple, la province avec un tiers de la population de l'Angola (10 millions), au moins six millions d'habitants dépendent des citernes pour l'approvisionnement en eau.

Dix mille litres d'eau (10 mètres cubes), la quantité la plus recherchée, peut coûter 14 000 kwanzas, selon la distance entre le point d'approvisionnement et la résidence, ainsi que le degré de difficulté des routes d'accès.

Ce type d'approvisionnement, selon le ministre de l'Énergie et de l'eau, devrait être éliminé, mais très dépendant du niveau d'investissement dans l'infrastructure d'approvisionnement en eau potable.