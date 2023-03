Maroc: M. Blinken salue le pays comme 'force importante pour la stabilité, la paix, le progrès et la modération'

Washington — Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, s'est félicité lundi, à l'occasion de ses entretiens à Washington avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, du "partenariat de longue date, historique et solide" entre les Etats-Unis et le Maroc", soulignant que le Royaume "est une force importante pour la stabilité, la paix, le progrès et la modération".

M. Blinken a également salué "le leadership" du Maroc pour la paix et la stabilité régionale avec la reprise des relations avec Israël, ainsi que sur les dossiers des changements climatiques et des énergies renouvelables, relevant la coopération bilatérale étroite entre Washington et Rabat dans différents domaines d'intérêt commun.

Evoquant la coopération militaire, le chef de la diplomatie américaine a souligné la prochaine organisation par le Maroc de l'exercice militaire annuel conjoint "African Lion".

Durant cette entrevue, qui s'inscrit dans le cadre des consultations politiques permanentes sur les différents volets du partenariat stratégique, M. Bourita a mis en avant "l'amitié solide et historique" entre les deux pays, notant que ce partenariat "n'a jamais été aussi solide qu'aujourd'hui".

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI apprécie ce partenariat, qui est basé sur nos engagements communs pour la paix, la stabilité et la prospérité", a souligné le ministre.

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le président américain, Joe Biden, le partenariat entre Rabat et Washington a connu ces dernières années une dynamique soutenue dans tous les domaines.

"Nos discussions sont toujours productives et constructives", a affirmé M. Bourita, qui a souligné que le partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis contribue à "servir nos peuples ainsi que la paix et la stabilité dans le monde".

La visite de M. Bourita à Washington, ponctuée par des entretiens avec de hauts responsables américains aussi bien au Département d'Etat qu'à la Maison Blanche, a servi d'opportunité pour passer en revue les moyens visant à consolider davantage le partenariat stratégique maroco-américain et échanger sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment au Moyen Orient et en Afrique.

Ce déplacement consacre la dynamique d'échanges réguliers entre le Maroc et les Etats-Unis, qui s'est considérablement intensifiée, au cours de ces deux dernières années, avec la visite au Royaume de nombreux hauts responsables américains.