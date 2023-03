Afrique: Addis-Abeba - L'expérience du Maroc en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités mise en avant devant la COM2023

55ème Conférence des Ministres Africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique (COM 2023)

Addis — - L'expérience du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en matière de renforcement de la résilience et de la réduction de la pauvreté et des inégalités, a été mise en avant devant devant la 55ème session de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (COM2023) qui se tient à Addis-Abeba.

Le Directeur de la Planification au Haut Commissariat au Plan, Abdeslam Nadah, qui intervenait lors d'une table ronde sur les "politiques et programmes visant à favoriser la résilience et à réduire la pauvreté et les inégalités dans un contexte de chocs mondiaux" initiée par la COM2023, a affirmé que le Maroc s'est résolument inscrit, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, dans le choix d'un Etat social, traduit, entre autres, par la mise en oeuvre d'un vaste programme d'investissement mobilisant un tiers du PIB dans les infrastructures socio-économiques, l'accès aux services sociaux de base notamment dans le monde rural et les zones périurbaines et dans la transition vers l'économie verte.

M. Nadah a également cité l'allocation d'environ 50% du budget général de l'Etat aux secteurs sociaux, la mise en oeuvre des stratégies de développement humain de long terme dont notamment l'initiative nationale pour le développement humain qui a été lancée par Sa Majesté le Roi depuis 2005 et qui a permis de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement et contribue actuellement à la concrétisation de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union Africaine.

Le Directeur de la Planification au Haut Commissariat au Plan a aussi mis en avant les programmes d'adduction en eau potable, d'électrification, de désenclavement du monde rural et d'accès aux logements sociaux avec l'appui de l'Etat, les politiques intégrées dédiées à la promotion de la situation des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et l'implication du secteur privé par le développement des partenariats public-privé, l'amélioration du climat des affaires et l'incitation à l'investissement national et étranger.

Concernant la production et la diffusion des données statistiques sur la pauvreté et les inégalités permettant d'élaborer des politiques axées sur des preuves, M. Nadah a affirmé que le Maroc est classé, selon l'indice des données ouvertes, à la 25ème place parmi 193 pays en 2022 contre la 41ème place parmi 178 pays en 2021.

Ces efforts ont, certes, donné des résultats satisfaisants puisque le taux de pauvreté est réduit de 4,8% en 2014 à 1,7% en 2019 et celui des inégalités de 41% en 2007 à 38% en 2019, a-t-il dit.

Mais ces performances ont été perturbées, sous l'effet conjugué des chocs de la pandémie de la Covid-19, de la sécheresse et de l'inflation, ce qui a entrainé une hausse de ces taux à partir de l'année 2000. Pour renforcer la résilience et impulser la relance face à ces chocs, de nouvelles stratégies ont été engagées, portant, notamment sur le soutien du pouvoir d'achat des ménages par l'octroi des aides publiques directs, la consolidation de la résilience des systèmes sanitaire et éducatif, le soutien technique et financier des entreprises, notamment les TPME.

Le responsable marocain a également cité la mise en oeuvre des plans de relance économique et d'emploi dans le cadre de partenariat public-privé, la mise en oeuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale à l'horizon 2025 plaçant les populations pauvres et vulnérables au centre de ses préoccupations et le lancement du nouveau modèle de développement à l'horizon 2035 qui définit une ambition déclinée en objectifs et en choix stratégiques dont la réduction de la pauvreté et des inégalités, est l'une de ses finalités ultimes.