Angola: L'Angola à la conférence des Nations Unies sur l'eau

Luanda — Le Gouvernement angolais participera, du 22 au 24 mars, à la Conférence des Nations Unies sur les eaux, qui se tiendra à New York, aux États-Unis d'Amérique.

La Conférence des Nations Unies sur l'eau, qui se déroulera sous le slogan " Accélérer l'action vers un avenir durable ", réunit des responsables politiques et des experts de plusieurs pays qui discuteront des meilleures solutions pour une meilleure gestion des ressources en eau et pour une garantie d'accès à l'eau par différentes communautés.

Selon un communiqué publié ce mardi, à New York, le ministre de l'Energie et de l'Eau tiendra plusieurs rencontres avec diverses individualités et une intervention au Forum international de l'eau.

La conférence réunira également des cadres supérieurs des organes d'appui de la vice-présidente de la République d'Angola, ainsi que du ministère de l'Énergie et de l'Eau et d'autres organes qui composent le Conseil national de l'eau.

Journée mondiale de l'eau

C'est le 22 mars 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, que l'ONU a institué la Journée mondiale de l'eau et publié, à cette occasion, un document connu sous le nom de " Déclaration universelle sur l'eau ". Droits".

En ce qui concerne la célébration, l'Angola promeut des événements de partage d'informations et des débats tels que le Forum national de l'eau et de l'assainissement (FONAS), qui s'est tenu le 17 mars à Luanda.

L'événement, auquel ont participé les ministres de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, de l'Environnement, Paula Chantre de Carvalho, des représentants de l'UNICEF et d'autres institutions, a abordé des sujets tels que " Défis financiers dans le secteur de l'eau et de l'assainissement ", "Sécurité et résilience climatique dans le secteur de l'eau ", " Problèmes d'assainissement en Angola " et "Assainissement des villes côtières ".

Lors de cet événement, le ministre João Baptista Borges a déclaré que le taux d'accès à l'eau en Angola est d'environ 60 %.