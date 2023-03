Afrique: Le WANEP rappelle l'urgence de combler les lacunes graves en matière de prévention des conflits en Afrique de l'Ouest

Le Réseau Ouest-Africain pour l'Edification de la Paix (Wanep) pense qu’il faudrait combler les lacunes graves en matière de prévention des conflits et remédier à l'influence extérieure qui caractérise plusieurs des mécanismes de réponse existants dans la sous-région.

Son directeur exécutif l’a fait savoir à l'ouverture des travaux de la 17e Assemblée générale biennale de WANEP, de la 2e Conférence des Membres du Collège de Paix de WANEP et du Forum des Partenaires, tenus le 21 mars 2023, à Accra, au Ghana.

Selon le Dr. Chukwuemeka B. Eze, la recherche d'une solution durable aux défis sécuritaires en constante évolution dans la région passe par une approche de la sécurité humaine visant à renforcer la résilience des communautés, étant donné que le concept conventionnel de sécurité axé sur l'État ne permet pas de répondre de manière globale aux menaces multidimensionnelles qui pèsent sur les individus et les communautés.

Cette indication est suscité par le fait que de nombreux citoyens se sentent de plus en plus déconnectés de leurs représentants publics élus en raison de la détérioration des conditions de vie et de la gouvernance caractérisée par le népotisme, l’accès inéquitable aux ressources, les inégalités en matière de développement social et économique, ainsi que l'absence d'obligation de rendre compte des dépenses publiques et de la gestion des ressources.

Pour le directeur exécutif du Wanep, ces déficits sont perçus comme des échecs de gouvernance qui alimentent l'instabilité politique et les changements anticonstitutionnels de gouvernement

Devant cet état de fait, M. Eze pense qu'un élément clé pour renforcer la confiance des citoyens dans l'État réside dans la manière dont les citoyens sont associés à la conceptualisation, à la conception et à la mise en œuvre des politiques de l'État.

Dans cette dynamique, il estime que le degré d'efficacité des politiques et des programmes gouvernementaux favorise ou entrave la démocratie participative, la coexistence pacifique et l'architecture de communication fonctionnelle de l'État, y compris les attitudes politiques et les intérêts des citoyens, ainsi que la participation active au fonctionnement réel de l'État.

A son avis, les États membres ont besoin d'une structure volontariste qui forge des relations entre les citoyens et l'État et qui va au-delà du partenariat intergouvernemental entre les OSC, comme l'illustrent quelques bonnes pratiques telles que celles de WANEP avec la CEDEAO et l'UA, afin de combler le déficit de confiance.

« Une telle structure renforcera la collaboration entre les différentes parties prenantes en vue de la mise en œuvre des politiques gouvernementales qui tiennent compte des besoins des citoyens ».

Plaidoyer pour un changement de paradigme impliquant davantage les citoyens

Le président du Conseil d’administration du Wanep, M. Oumar Ndongo, pour sa part, juge nécessaire ce changement de paradigme dans la mesure où la région a également enregistré quatre prises de contrôle militaires en neuf mois pour poursuivre compliquer les défis de gouvernance et de sécurité.

A cela, il y ajoute également les plus de 500 manifestations contre la mauvaise gouvernance, les agences de sécurité de l'État ou les pauvres conditions de vie et aggravation du coût de la vie d'ici la fin septembre1.

Devant cet état de fait, M. Ndongo pense qu’il faut trouver de nouvelles façons de répondre à ces circonstances pour garantir la sécurité humaine en Afrique de l’ouest. Pour lui, la résolution des conflits, la médiation, la prise en compte du genre, la communication, les principes démocratique, l’opérationnalisation des systèmes d’alerte précoce…entre autres thématiques à développer.

En fin de mandat, il dit être fier du travail accomplir par le réseau au cours de ces dernières années. Selon lui, réseau a pu atteindre des résultats en dépits des difficultés financières grâce au soutien de ses partenaires.

Dans la même dynamique, les représentants des organismes internationaux membres du réseau ouest-africain ont souligné l’impact des problèmes de gouvernance sur le faible niveau de réalisation des objectifs de développement. « Il n’y a aucun Etat en Afrique qui est sur la bonne voie pour atteindre les sept ODD alors que nous sommes à mi-chemin. Comment le progrès et le développement en Afrique sont possibles si les citoyens n’ont pas confiance à leur Etat ».

Dans le discours liminaire des membres du collège de paix sur « Une rétrospection des relations Etat-Citoyens en Afrique de l’Ouest : implications pour la réalisation de la Vision 2050 de la CEDEAO », l’Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Commission de la CEDEAO, a estimé que sans l’union il n’y a pas de force et nous allons rester stagnants et continuer à être subalterne.

Pour lui, pour que les pays africains prennent leur destin en main, il faut qu’ils aillent à la réalisation de la ZLECAF et la concrétisation de la force africaine en attente qui va agir face aux menaces sécuritaire.

C’est dans cette dynamique que le Dr. Chukwuemeka B. Eze a convoqué la Vision 2050 de la CEDEAO qui envisage une région sans frontières, pacifique, prospère et cohésive, fondée sur la bonne gouvernance, où les citoyens ont la capacité d’accéder et d’exploiter les énormes ressources de la région pour le développement durable.

Selon lui, la vision s’appuie sur les acquis de la mise en œuvre de la Vision 2020 et remédie aux défis et lacunes identifiés au cours de sa mise en œuvre.

Avant de rappeler que le Wanep était impliqué dans la conception et l’exécution de la Vision 2020, a participé aux processus d’examen et a apporté des contributions au document de la Vision 2050. La nouvelle Vision de la CEDEAO décrit l’avenir souhaité, la raison d’être et les valeurs de la région ainsi que l’ambition qu’elle nourrit pour ses peuples.

Harmoniser les interventions pour une efficacité d'action de tous les acteurs

Ainsi, la Vision a conservé l’esprit et la lettre de la Vision 2020 qui a jeté les bases d’une CEDEAO des peuples. La Vision qui recoupe celle du réseau s’énonce comme suit : « Une communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un développement inclusif et durable ».

Pour soutenir la mise en œuvre des différents piliers de la Vision 2050, poursuit la même source, le plan stratégique de WANEP (2021-2025) a été conçu pour appuyer les efforts de la Commission, des États membres de la CEDEAO et des Citoyens de la Communauté.

Cette initiative est conforme au partenariat de WANEP avec la CEDEAO initié en 2003 et reconduit jusqu'à aujourd'hui, donnant mandat au réseau de travailler en étroite collaboration avec la CEDEAO dans la conceptualisation et la mise en œuvre d'activités menant à la promotion de l'intégration régionale, du développement, de la paix et de la sécurité dans la région.

Pendant ces quatre jours de réflexion, le Réseau vise à Fournir une plate-forme aux Membres du Collège de Paix ouest-africains pour la consolidation de la paix afin de délibérer sur les défis actuels en matière de paix, de sécurité et de développement de la région et offrir des suggestions constructives sur comment le réseau et d’autres acteurs peuvent contribuer à améliorer la situation.

Il est attendu le développement des stratégies pour renforcer les relations entre l’État et les citoyens de la région de la CEDEAO conformément à la Vision 2050 de la CEDEAO et à l’objectif stratégique du réseau, renforcer la synergie et la cohésion entre toutes ses unités et aligner les projets sur les résultats et la vision de l’organisation.

L’occasion sera saisi de présenter le plan stratégique actuel, les jalons, les défis et les modifications pour améliorer les résultats, d’obtenir le soutien des partenaires pour la mise en œuvre des aspects restants du Plan stratégique du réseau ouest-africain et les attentes émergentes.

Il sera aussi question d’harmoniser les plans de travail entre les réseaux régionaux et nationaux de WANEP et la CEDEAO et respecter toutes les autres dispositions constitutionnelles de l'organisation.