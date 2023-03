Algérie: Le président sahraoui reçoit à Caracas le chef de la diplomatie vénézuélienne

CARACAS — Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu, lundi à Caracas dans le cadre de sa visite d'Etat au Venezuela, le ministre vénézuélien des Relations extérieures, Yvan Gil, avec lequel il abordé les moyens de renforcer les relations historiques entre les deux pays, a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS.

"La rencontre, qui s'est déroulée en présence du vice-ministre des Relations extérieures vénézuélien chargé de l'Afrique et de la délégation accompagnant le président sahraoui, a été l'occasion de passer en revue les aspects de coopération et les moyens de renforcer les relations historiques entre les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que les perspectives de coordination et de concertation sur les questions d'intérêt commun, notamment sur les scènes africaine et latino-américaine", a précisé la même source.

Par ailleurs, le président sahraoui s'est rendu lundi, au deuxième jour de sa visite d'Etat, au Panthéon du Venezuela, où se trouvent les tombes des dirigeants et personnalités les plus éminents de l'histoire du pays.

Accompagné du chef de la diplomatie vénézuélienne, Yvan Gil et du vice-ministre chargé de l'Afrique au ministère des Relations extérieures, Yuri Pimentel, ainsi que des membres du corps diplomatique africain accrédité à Caracas et de la délégation l'accompagnant, Brahim Ghali a déposé une gerbe de fleurs au sanctuaire du héros national Simon Bolivar, au Panthéon national.

Pour rappel, le président sahraoui a entamé dimanche une visite d'Etat en République bolivarienne du Venezuela, à l'invitation de son homologue, Nicolas Maduro.

Le même jour de son arrivée, le président sahraoui a rencontré le ministre du Tourisme Ali Padron et la maire de Caracas, Carmen Melendez.

En plus du renforcement de la coopération et des liens d'amitié et de solidarité entre les deux peuples, cette visite s'inscrit également dans le cadre de la commémoration du quarantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il y a lieu de rappeler que le Venezuela a reconnu la République arabe sahraouie démocratique comme un Etat indépendant en août 1980 et en décembre 1982, les deux pays ont établi des relations diplomatiques.