Burundi: Concours médias sur la problématique des familles séparées

communiqué de presse

La Mission du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Burundi et la Croix-Rouge du Burundi (CRB) lancent un concours destiné aux médias de la presse écrite et audiovisuelle en vue de primer les meilleurs contenus publiés sur la thématique des " familles séparées ".

Concours médias : la problématique des familles séparées par les conflits armés, la migration et autres violences ou catastrophes naturelles ainsi que le Rétablissement des liens familiaux (RLF).

Le but du concours est d'encourager les médias à s'intéresser à la problématique des familles séparées par les conflits armés, la migration et autres violences ou catastrophes naturelles et à la faire connaître au grand public afin de le sensibiliser sur les besoins des familles affectées. Le concours permettra aussi de faire connaître le service offert par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (le Mouvement) pour soutenir les familles touchées.

Règlement intérieur

I : Cadre de création

Article 1

Le " concours médias " est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Croix-Rouge du Burundi (CRB) destiné à susciter l'intérêt des journalistes pour les questions liées à la séparation des familles lors des conflits armés, la migration et autres violences ou catastrophes naturelles et à la réponse apportée par le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il récompense les meilleures productions radiophoniques, télévisées, écrites et en ligne des journalistes sur le territoire du Burundi.

Article 2

L'organisation du concours s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la protection des droits et de la dignité humaine et du renforcement de l'intérêt des médias pour l'action humanitaire.

II : Gestion - Organisation

Article 3

Le CICR a la charge de son organisation et de sa gestion. Il bénéficie du soutien de la CRB.

Article 4

Le " concours médias " s'étend sur trois (3) mois, à partir de la cérémonie de lancement officiel le 06 décembre 2023 jusqu'à la clôture du délai de soumission le 05 mars 2023.

III : Méthodologie et déroulement

Article 5

Tout(e) candidat(e) au concours doit obligatoirement présenter une production ou plus, relative à l'un ou l'autre des thèmes au choix, à la problématique de la séparation des familles :

· Séparation, entre douleur psychologique et vulnérabilité sociale et économique

· Enfants non-accompagnés, après la réunification, les défis de la réinsertion

· Personnes détenues, la nécessité de maintenir les contacts avec la famille

Cette production doit respecter l'un des genres journalistiques suivants : un reportage, une interview, une enquête, une émission et/ou un débat radiophonique en libre antenne.

Article 6

Le CICR et la CRB se tiennent disponibles pour aider les journalistes à avoir une vision d'ensemble des différents aspects de la problématique, faciliter l'accès à des bénéficiaires du service RLF et dans la mesure du possible faire participer les journalistes à des réunifications de famille dans le respect de la dignité et des droits des personnes concernées.

Article 7

La sélection se fera autour de Trois (3) catégories de médias :

1) Télévision (y compris WebTV),

2) Radio (y compris WebRadio) sans oublier les radios communautaires

3) Presse écrite (y compris presse en ligne).

La meilleure production de chaque catégorie sera primée. Les critères de notation, selon le barème défini par le CICR, prennent en compte les règles d'éthique et de déontologie journalistiques. De même que la pertinence du sujet abordé qui devra être en lien avec les principes humanitaires.

Article 8

Les contenus seront conformes aux lois, ne porteront pas atteinte aux droits ou à la dignité de l'être humain, n'inciteront ni à la haine ni à la violence et seront conformes aux principes de déontologie. Ils devront respecter les principes de neutralité et d'impartialité et devront être apolitiques. Les contenus seront inédits et originaux. Les productions seront signées par leurs auteurs.

Article 9

La production du (de la) candidat(e) doit avoir été diffusée sur les médias. Pour être considérée, la production du candidat doit avoir été diffusée entre le 22 mars et le 22 juin 2023.

IV : Conditions de participation et critères d'évaluation

Article 10

Le (la) candidat(e) au concours doit être un journaliste ou un animateur exerçant au Burundi dans un média qui émet ou diffuse régulièrement.

Article 11

Le concours est axé sur la promotion du droit, des valeurs et de la dignité humaines et de l'action humanitaire. L'évaluation du candidat porte sur les éléments suivants :

a) adéquation du sujet abordé avec le thème retenu ;

b) capacité à mettre les personnes touchées au coeur du projet dans une perspective positive et valorisante ;

c) originalité de l'approche et du traitement, créativité ;

d) impact de l'élément sur le sort des personnes affectées - critère de l'impact humanitaire ;

e) scientificité de l'article ou du reportage, exactitude des faits, capacité d'analyse, argumentation, mise en perspective, esprit critique ;

f) qualités d'exécution technique.

Article 12

Le copies de production doivent être déposées du 07 décembre 2022 au 05 février 2023 à 16 heures, délai de rigueur - sous pli fermé dans les locaux du CICR au Burundi, Avenue du Large N°80, B.P 3257, Bujumbura, avec mention " Concours médias 2022 ".

Une confirmation de réception par le CICR sera communiquée aux candidats par email ou téléphone.

Article 13

La sélection des productions est du ressort exclusif du jury.

V : Le Jury

Article 14

Il est institué un jury de 3 membres désignés par le CICR qui sont des professionnels des médias, de l'humanitaire et des universitaires.

Les membres du jury auront pour mission de sélectionner en toute impartialité et indépendance les meilleures productions qui seront récompensées.

Les décisions rendues par le jury ne seront susceptibles d'aucun recours.

Article 15

Ne seront pas considérées :

· Les productions ne répondant pas à une ou plusieurs des exigences énumérées aux articles 5, 7 et 8.

· Les productions réceptionnées au-delà des délais prescrits à l'article 12.

Article 16

Le présent règlement élaboré par le CICR régit les travaux du jury.

Article 17

Chaque membre du jury est tenu au strict respect du règlement.

VI : Les prix

Article 18

Les prix récompensent la meilleure production/article de chaque catégorie énumérée à l'article 7.

Le récipiendaire de chaque catégorie recevra aussi un trophée, une attestation, des ouvrages etc.

VII : Droit de propriété intellectuelle et recours

Article 19

Par leur participation, les concurrents autorisent la reproduction et la diffusion à titre gracieux, en tout ou partie, de leurs productions sur différents supports du CICR.

Du seul fait de leur participation, les concurrents assurent être titulaires des droits des productions faisant l'objet de diffusion.

Article 20

Les participants renoncent à tout recours contre le Comité d'organisation et le jury relativement au processus de sélection, à l'organisation du concours, à son déroulement, à l'interprétation et l'application du présent Règlement.

Article 21

La participation au concours implique l'adhésion au présent règlement.

Plus d'informations :

Dieudonné Hakizimana, Chargé des relations médias CICR : +257 76 772 000, dhakizimana@icrc.org .