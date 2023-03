Afrique: La violence contraint les familles de Las Anod à fuir sous une chaleur implacable

communiqué de presse

Nairobi (CICR) - Depuis que la violence a éclaté à Las Anod, dans la région de Sool, au début du mois de février, au moins 150 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées. On estime que plus de 185 000 personnes ont été déplacées. La plupart des familles vivent dans des camps de déplacés dans les villes voisines de Kalabaydh, Hudun et Taleh. D'autres ont fui plus loin, vers Buuhoodle, dans la région de Togdheer, et vers la ville de Garowe, dans la région de Nugal. Cette vague de déplacements a pour toile de fond l'une des pires sécheresses que la région ait connues.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Croissant-Rouge de Somalie ont répondu aux besoins humanitaires engendrés par la violence, tout en appelant à la retenue et au libre accès aux personnes touchées par les affrontements.

Dès le début des violences, le CICR a envoyé à six hôpitaux de Las Anod et des environs du matériel chirurgical permettant de traiter plus de 400 blessés. Il a également livré six assortiments de pansements et 38 trousses de premiers secours au service ambulancier du Croissant-Rouge de Somalie pour soigner les blessés. La nouvelle priorité est le sort des familles déracinées par la violence.

À ce jour, près de 4000 familles déplacées ont été enregistrées par le CICR qui leur apportera une aide financière.

" La population a désespérément besoin de nourriture et d'eau. Il est déchirant de voir des mères et des enfants en bas âge tenter de survivre dans ce climat aride ", déclare Merick Alagbe, qui supervise les opérations du CICR dans la région.

Un mois après le début des violences, le CICR et le Croissant-Rouge de Somalie ont mené les activités suivantes :

Six hôpitaux ont reçu du matériel chirurgical, en quantité suffisante pour traiter 400 patients victimes du conflit. Le CICR a également livré six kits de pansements pour soigner les patients souffrant de blessures moins graves, tandis que le Croissant-Rouge de Somalie a reçu 38 trousses de premiers secours.

Quatre ambulances, avec chauffeurs et volontaires du Croissant-Rouge de Somalie, ont été mobilisées pour transporter les blessés à l'hôpital. Jusqu'à présent, près de 700 blessés ont bénéficié d'un traitement préhospitalier, d'une assistance et d'un transport vers le niveau de soins suivant.

Une équipe chirurgicale et une unité d'ambulance de Mogadiscio et de Galkayo, respectivement, ont été envoyées à Las Anod pour renforcer les services de santé.

Près de 4000 familles vivant dans des camps de déplacés dans les villages de Kalabaydh, Dhagax Isgurow, Xidhxidh, Dhumay et Dharkayn recevront deux fois 110 dollars au cours des deux prochains mois.

54 appels téléphoniques gratuits ont pu être passés par les blessés dans les quatre principaux hôpitaux de Garowe, avec l'aide du Croissant-Rouge de Somalie. 18 appels ont également été organisés pour les patients blessés de l'hôpital Kalabaydh à Las Anod.

Près de 2300 appels téléphoniques gratuits ont pu être passés pour rétablir et maintenir le contact avec les familles des personnes déplacées dans 28 camps de déplacés internes à Garowe.

18 demandes de recherche ont été recueillies auprès de personnes déplacées dans les camps de Garowe et 8 à Kalabaydh.

Le CICR suit les cas de 19 personnes qui seraient détenues afin de déterminer où elles se trouvent dans les lieux de détention que l'organisation visite régulièrement.