Sénégal: Le Bureau opérationnel de suivi du PSE satisfait de l'exécution de ses projets et programmes en 2022

Dakar — Le directeur général du Bureau opérationnel de suivi (BOS) du Plan Sénégal émergent (PSE) a déclaré, mardi, à Dakar, être satisfait de l'exécution des projets et programmes de ce plan de développement national et a rappelé l'importance du rôle à jouer par le secteur privé sénégalais en vue de sa réussite.

"Le PSE est une réussite parce que beaucoup de Sénégalais ont accès à l'énergie, se nourrissent mieux et ont accès à la santé, à l'éducation, etc. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait en 2022", a déclaré El Ousseyni Kane à l'ouverture de la revue annuelle du PSE.

"Le BOS, dont la mission est d'assurer le suivi et l'évaluation du Plan Sénégal émergent, a présenté des projets et programmes performants. Nous avons également fait focus sur les projets et programmes qui ont connu des contreperformances", a expliqué M. Kane.

La société civile, le secteur privé national et les partenaires techniques et financiers (PTF) de l'Etat ont pris part à l'ouverture de cette rencontre d'évaluation annuelle de deux jours du PSE, le "référentiel unique" de la politique économique et sociale du Sénégal depuis 2014.

"C'est un exercice de transparence, qui nous permet de dire que le PSE a connu [...] la réussite", a souligné le directeur général du BOS du Plan Sénégal émergent.

Des experts du Bureau opérationnel de suivi du plan de développement national ont présenté le niveau d'exécution de ses projets et programmes en 2022.

Selon la direction générale du BOS, le Sénégal a produit plus de 94.000 tonnes de zircon en 2022, soit plus que l'objectif de 90.000 tonnes fixé au départ, et 2,4 millions de tonnes de phosphates.

L'année dernière, l'exécution du Plan Sénégal émergent a permis de construire 150 kilomètres routes revêtues.

"Le secteur privé doit s'adapter, être plus ambitieux et prendre davantage de risques"

L'aéroport de Saint-Louis (nord) et l'université Amadou-Mahtar Mbow ont été inaugurés en 2022, et les travaux de l'aéroport de Cap Skirring (sud) lancés durant la même année, pour ne citer que ces réalisations, selon le Bureau opérationnel de suivi du PSE.

El Ousseyni Kane estime qu"'il reste des choses à faire pour que le pays soit émergent, notamment la mise en oeuvre des réformes, une plus grande intégration du secteur privé national dans l'exécution des projets et programmes, par l'économie verte, l'emploi..."

"L'émergence du Sénégal n'est pas possible sans un secteur privé national fort", a-t-il souligné, rappelant que la réforme des codes miniers et gaziers du Sénégal, comme celle de la loi sur les partenariats public-privé, encourage l'initiative privée.

"Le secteur privé doit s'adapter, être plus ambitieux et prendre davantage de risques", a dit M. Kane, assurant avoir "pris bonne note" des remarques faites par les investisseurs privés, la société civile et les partenaires techniques et financiers de l'Etat.

L'ambassade d'Allemagne au Sénégal, chargée d'intervenir à l'ouverture de la réunion d'évaluation au nom des PTF, a salué "l'approche participative" du BOS dans le pilotage du PSE, dont la phase 3 sera bientôt lancée pour la période 2024-2028, après celles de 2014-2018 et 2019-2023.