Afrique: La FIFA veut apporter son soutien technique et financier au football féminin (SG)

Dakar — La FIFA compte apporter son soutien technique et financier à tous les pays africains dont le Sénégal qui ont le potentiel d'amener le football féminin à un niveau international, a annoncé, mardi, à Dakar, sa secrétaire générale, Fatma Samoura.

"C'est une visite de travail à nos associations africaines membres pour apporter notre soutien technique et financier à tous les pays qui ont le potentiel d'amener le football féminin à un niveau international. Le Sénégal a le potentiel et il fallait venir rencontrer les responsables du football féminin et la Fédération", a-t-elle dit lors d'une visite au siège de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Selon Mme Samoura, "le Sénégal a récemment performé lors de la Coupe d'Afrique des nations féminine et lors des matchs de barrages pour la Coupe du monde 2023".

Le Sénégal s'est arrêté en quarts de finale de la CAN 2022 au Maroc. Les Lionnes, pour la première fois, ont participé, en février aux matchs de Barrage de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 qui aura lieu en Nouvelle Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août 2023. Elles ont été éliminées par les Haïtiennes.

"Nous aurions pu nous qualifier en finale contre la Zambie à la CAN. Mais je n'ai aucun doute qu'en 2027 (prochaine édition de la Coupe du monde), le Sénégal et l'Afrique seront bien représentés", a-t-elle dit.

Fatma Samoura a rappelé que l'Afrique occupe une "très grande place" dans la stratégie de relance du football mondial mise en place par la FIFA.

"L'Afrique de l'Ouest et le Sénégal ont la potentialité. Il nous reste juste à comprendre ce qu'il faudrait en plus pour pouvoir arriver au même niveau", a-t-elle dit, félicitant la fédération et les autorités sénégalaises pour leur soutien au développement du football des jeunes.

Elle a par ailleurs plaidé pour un Comité exécutif de la FSF "plus diversifié avec un nombre plus représentatif des femmes, d'ici 2026".

"Les femmes doivent être dans un environnement saint afin de leur permettre de s'épanouir", a soutenu de son côté, la Cheffe de la Division du football féminin, Sarai Bareman.

Elle a suggéré au ministre des Sports de mettre à la disposition du football féminin, un des stades qui seront rénovés. "Nous sommes là pour vous soutenir. Nous avons l'expertise, mais en retour, nous avons besoin de votre aide pour y arriver", a-t-elle indiqué.