Sénégal: Le projet intégré de nutrition et de genre au Sénégal 'Pings-Dimbaya' lancé à Kolda

Kolda — Le projet intégré de nutrition et de genre au Sénégal dénommé "Pings-Bambaya", d'un coût de 17 milliards de francs CFA, a été lancé ce lundi, à Kolda, a constaté l'APS.

"Le projet intégré de nutrition et de genre au Sénégal est un projet innovant qui fait la promotion d'une approche multisectorielle et sensible au genre, pour la conception, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des interventions en matière de nutrition, de santé de la reproduction et d'autonomisation des femmes dans cinq régions du Sénégal", a expliqué son coordonnateur national adjoint, El Hadji Alioune Sène.

Mis en oeuvre sur la période 2021-2028, le projet intervient dans les régions de Kolda, Kédougou, Kaffrine, Tambacounda et Sédhiou.

"La durée du projet est de sept ans et il mis en oeuvre par Nutrition International et ses partenaires avec le soutien financier du gouvernement canadien. Le projet travaille au niveau national, régional et communautaire, afin d'améliorer l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes et filles", a expliqué M. Sène.

Il informe que le projet compte s'attaquer aux obstacles liés à l'accès aux services de nutrition, de santé de la reproduction et soutenir les petites et moyennes entreprises.

Durant sa phase de mise en oeuvre, il cible directement 283 856 femme enceintes et allaitantes de même que 680 428 jeunes filles et adolescentes. Il cherche également à toucher les groupements et organisations de femmes et filles, les agents de développement communautaire....

Le projet se fixe comme objectif de contribuer à l'autonomisation accrue des femmes et adolescentes, pour surmonter les obstacles socio-économiques. Il vise aussi l'adoption accrue, par la communauté, de comportements et de pratiques soutenant l'égalité de genre.