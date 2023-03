Centrafrique: La MINUSCA arrête le chef régional d'un groupe armé accusé de violations des droits humains

La Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) a annoncé mardi avoir procédé à l'arrestation samedi 18 mars du commandant régional d'un groupe armé, le " Général " Hussein Damboucha.

L'arrestation qui a eu lieu à Sam Ouandja (320 km au nord de Bria), dans la préfecture de la Hautte-Kotto, a été menée conjointement par les Forces de sécurité intérieure centrafricaines et la Force et la Police de la MINUSCA, a précisé la mission onusienne dans un communiqué de presse.

La MINUSCA rappelle que le nom du " Général " Hussein Damboucha, commandant régional du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) et membre de la Coalition des Patriotes pour le Changement, apparaît dans les rapports du Groupe d'experts sur la République centrafricaine comme auteur des violations et atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire.

Garde à vue

Le détenu est actuellement en garde à vue auprès des institutions centrafricaines habilitées, après son transfèrement de Sam Ouandja à Bangui, avec l'appui de la MINUSCA.

La résolution 2659 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui reconduit le mandat de la mission jusqu'au 15 novembre 2023, demande à la MINUSCA de concourir à renforcer l'indépendance de la justice et à renforcer les capacités et l'efficacité de l'appareil judiciaire ainsi que l'efficacité et la responsabilité du système pénitentiaire, notamment en fournissant une assistance technique aux autorités centrafricaines pour l'identification des responsables de crimes constituant des violations du droit international humanitaire, des violations des droits de l'homme et des atteintes à ces droits commis sur l'ensemble du territoire de la République centrafricaine.

" La MINUSCA continuera à apporter son appui aux institutions judiciaires centrafricaines dans la lutte contre l'impunité, condition indispensable à la consolidation de la paix et la réconciliation nationale ", a déclaré la mission.