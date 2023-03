Afrique de l'Ouest: Des radiodiffuseuses togolaises célébrées

L'ONG canadienne Radios Rurales Internationales (RRI) a organisé deux cérémonies de remise de prix, le 14 mars à Dapaong et le 16 mars à Sokodé, pour célébrer les lauréates 2023 des Prix de communication Georges Atkins et Liz Hughes pour les Radios Rurales au féminin. Ces Prix ont été remportés respectivement par Hortense Damtote Lamboni de la Radio Rurale Communautaire des Savanes et par Elisabeth Koudjoukalo Hilim de la Radio Evangile Albarka. Ces deux prix sont mis en jeu chaque année par RRI, et cette année le Togo est à l'honneur grâce au travail de qualité de ces deux radiodiffuseuses. Une première pour un pays.

Le Prix George Atkins célèbre en effet l'engagement et la contribution exceptionnels de Damtote Lamboni à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Après la réception du Prix, Damtote Lamboni s'est exprimée en ces termes : "Je n'étais qu'une jeune journaliste dans un monde d'experts. Mais aujourd'hui, je me vois, en plus d'être lauréate de cette édition, comme une journaliste grandie, pleine d'espoir, prête à affronter les péripéties du monde de la communication que l'on peut s'imaginer".

Le Prix Liz Hughes pour sa part consacre l'équipe de production et l'animatrice de l'émission "Egalité des genres et équilibre social" de la Radio Evangile Albarka. Une émission qui fait la promotion de l'égalité des genres en relatant les expériences et opinions de femmes, en abordant les sujets importants pour les femmes et en soulignant le rôle des hommes en matière d'égalité des genres.

"Aujourd'hui est un jour de consécration pour nos efforts dans notre volonté de porter haut la voix de la femme dont certains droits sont ignorés dans nos sociétés. Notre émission a pour vocation de contribuer à l'amélioration de la condition et de la position des femmes rurales à travers le changement des normes et croyances qui leur sont préjudiciables. L'idée de l'émission est née du constat de la situation défavorisée que plusieurs femmes vivent dans la société" a déclaré Elisabeth Hilim.

Pour Adri Dibaba GNASSENGBE, le Directeur national des radios rurales du Togo et Représentant du Ministre de la communication et des médias du Togo à ces deux cérémonies, ces prix viennent consacrer la qualité de la radiodiffusion togolaise et sa contribution au développement local.

"L'obtention de ces Prix de RRI par ces radiodiffuseuses dénote de l'excellence et de l'impact du travail de la radiodiffusion rurale au Togo. Les lauréates à l'honneur mettent l'incroyable pouvoir de la radio et la force transformatrice des technologies de l'information et de la communication au service du bien-être des agricultrices, agriculteurs et communautés rurales" a renchérit Mawulikplimi Affognon, le Coordinateur du réseautage régional - Afrique francophone de RRI.

Le Préfet de Tône et le Premier Adjoint au Maire de la Commune Tchaoudjo 1 étaient présents à ces deux cérémonies. Ils ont souligné l'importance de la radio pour le monde rural, surtout dans la région des savanes soumise à un état d'urgence sécuritaire depuis plusieurs mois.

Depuis 2021, RRI a formé une centaine de radiodiffuseurs.seuses togolais.e.s et a mis en oeuvre plusieurs projets au Togo avec le soutien financier de la Coopération allemande (GIZ) et de Affaires Mondiales Canada, et grâce au partenariat stratégique de Inades-Formation Togo. Ces projets RELANCE et VACS ont permis d'apporter de bonnes informations aux agriculteurs.trices à propos de filières agricoles et des vaccins COVID-19.