Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Les nouvelles opportunités d'affaires présentées à 150 jeunes

A l'initiative de la Jeune chambre internationale Abidjan Elite s'est tenue le 18 mars 2023, à l'hôtel Palm Club de Cocody, une conférence publique sur l'entrepreneuriat des jeunes. 150 jeunes venus d'horizons divers ont participé à la rencontre dont l'objectif était de susciter chez les participants le goût des affaires et les éveiller sur les nouvelles opportunités qu'offrent la croissance économique et le boom démographique d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire.

" Notre mandat, cette année, est porté sur l'impact positif que nous voulons avoir sur les jeunes. Et cette conférence s'inscrit parfaitement dans cette vision. Il faut que les jeunes de Côte d'Ivoire s'intéressent davantage à l'entrepreneuriat, mais surtout qu'ils aient les clefs pour le réussir. Les opportunités sont de plus en plus importantes, que ce soit dans les transports urbains, l'agriculture, les services ou l'élevage. Les besoins des populations grandissent et nous pensons que c'est à nous les jeunes de proposer des solutions ", a soutenu le président de la Jci Abidjan Elite, Mohamed Tenan Fofana.

Secteur bancaire, développement personnel, mindset d'entreprise, stratégie marketing et communication, etc., des experts dans plusieurs domaines ont été sélectionnés pour participer au panel. " Ils ont été choisis en fonction du but visé. Et notre objectif, c'est que les participants ressortent d'ici avec le maximum d'informations, mais aussi qu'ils puissent nouer des relations avec les panélistes en vue d'un suivi individuel au besoin ", a précisé Mohamed Tenan Fofana.

La Jeune chambre internationale, rappelons-le, est une organisation mondiale à but non lucratif de jeunes leaders âgés de 18 à 40 ans, qui sont engagés à impacter positivement leurs communautés. C'est une école de formation des jeunes au leadership et à l'entrepreneuriat afin d'en faire des acteurs du développement.