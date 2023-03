Tunisie: Koopman à Samir Saïed 'la Tunisie est un partenaire stratégique de l'UE à tous les niveaux'

Tunis — Le Directeur Général pour le Voisinage et les Négociations d'Élargissement à la Commission européenne (UE)Gert Jan Koopman, a affirmé mardi, que la visite qu'il effectue en Tunisie à la tête d'une délégation de l'Union européenne, leur a donnée l'occasion d'avoir une idée sur la situation économique dans le pays, les difficultés qui s'y présentent, le déroulement des réformes et les besoins en terme de soutien et d'assistance.

"la Tunisie est un partenaire stratégique de l'UE à tous les niveaux, évoquant le rôle important que peut jouer l'investissement privé dans le renforcement et la diversification de la coopération entre les deux parties", a jouté Koopman, dont les propos sont rapportés par le minisitèrel'Economie et de la Planification.

Le responsable qui s'exprimait à l'occasion de la rencontre de la délégation avec le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saïed, a souligné la disposition de l'UE à poursuivre le dialogue et les négociations sur les programmes de partenariat pour la période à venir, mettant l'accent sur l'importance de coordonner avec les autres bailleurs de fonds pour donner plus d'efficacité aux programmes de développement et de réformes.

L'UE est également disposée à soutenir le gouvernement tunisien dans ses négociations avec le FMI, a encore fait savoir le directeur européen, soulignant la nécessité d'accélérer le rythme d'implémentation des réformes.

Il a mis l'accent sur la nécessité de finaliser l'accord avec le FMI afin que l'UE puisse renforcer son soutien à la Tunisie en matière de financement des projets publics et de soutien budgétaire.

Le ministre de l'Economie et de la Planification a de son coté, exposé le programme national des réformes mis en oeuvre par le gouvernement dans l'objectif d'augmenter le taux de croissance, de rétablir les équilibres financiers et de consolider les acquis sociaux, outre les réformes et les mesures conçues pour améliorer le climat des affaires, booster l'investissement et accélérer le rythme de réalisation des

Evoquant la solidité des relations entre la Tunisie et l'Union européenne, le ministre s'est félicité du soutien de l'UE au processus de réformes et de développement en Tunisie, face aux différentes crises internationales notamment, la crise sanitaire du covid-19 et la guerre russo-ukrainienne.

Saïed a, par ailleurs, évoqué les opportunités de renforcement de la coopération et des investissements européens en Tunisie (IDE, PPP...) notamment, dans les secteurs prometteurs (énergies renouvelables, hydrogène vert, dessalement de l'eau de mer, traitement et re-exploitation des eaux usées, industries pharmaceutiques, composants automobile, recherche et innovation...).

Il a en outre, souligné que le progrès enregistré dans la réalisation de la liaison électrique ELMED entre la Tunisie et l'Italie ouvrira la voie à d'autres projets stratégiques à même de renforcer les liaisons entre la Tunisie et l'UE.