Algérie: Arkab reçoit les Secrétaires de wilayas de la Fédération nationale des exploitants aurifères artisans

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mardi à Alger, les Secrétaires de wilayas de la Fédération nationale des exploitants aurifères artisans afin de discuter de nombre de leurs préoccupations, a indiqué un communiqué du ministère.

"M. Arkab a reçu, au siège du ministère, les Secrétaires de wilayas de la Fédération nationale des exploitants aurifères artisans de Tamanrasset, d'In Guezzam, de Djanet et d'Ilizi, et ce en présence du PDG du groupe industriel minier Manadjim El Djazaïr (Manal), du président de l'Agence nationale des activités minières (ANAM), du président du projet d'exploitation artisanale de l'or et des cadres du ministère", lit-on dans le communiqué.

Lors de cette rencontre, ajoute la même source, un bilan d'activité des micro-entreprises a été présenté, deux ans après le lancement du projet d'exploitation artisanale de l'or.

Cette rencontre a également constitué une opportunité pour les membres de la Fédération nationale des exploitants aurifères artisans, leur permettant d'exposer "nombre de préoccupations notamment d'ordre technico-commercial, mais aussi relatives aux sites d'activités minières définis par l'ANAM".

Le ministre de l'Energie et des Mines a, dans ce cadre, insisté de nouveau sur "l'accompagnement pérenne et continu de ce projet, considéré comme incubateur pour les jeunes de la région et un plus à l'économie nationale", précise le communiqué.

m.Arkab a, par ailleurs, affirmé "son soutien permanent aux bénéficiaires des autorisations qui permettent aux jeunes d'exercer cette activité professionnelle de manière légale, organisée et efficiente, assurant que toutes les préoccupations soulevées seront prises en considération à travers leur étude dans les meilleurs délais et en trouvant des solutions urgentes et rapides".

"Le souci majeur étant d'assurer la préservation de l'intégrité des personnes, de l'environnement et l'exploitation idoine des capacités minières", a ajouté le ministre.

Au terme de la rencontre, il a été convenu de tenir ces rencontres de manière périodique, conclut le communiqué du ministère.