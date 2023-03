Algérie: Approvisionnement du marché durant le Ramadhan - Des associations et organisations saluent les décisions prises en Conseil des ministres

ALGER — Des associations et des organisations de commerçants et de protection des consommateurs ont salué, mardi, les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement pour la régulation, l'organisation et l'approvisionnement du marché en produits de base durant le mois de Ramadhan.

Dans ce cadre, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, s'est félicité de ces mesures qui visent à assurer la disponibilité des denrées alimentaires très demandées, notamment durant le Ramadhan (viande, huile et d'autres produits de consommation), et à préserver la stabilité des prix.

De son côté, le président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, s'est réjoui de l'intérêt porté par le président de la République aux préparatifs du mois sacré, où la demande de produits de large consommation augmente, se félicitant que le Président Tebboune "insiste sur l'impératif d'éviter toute forme d'austérité pour ce qui est de l'approvisionnement des citoyens en produits de large consommation, tout en oeuvrant progressivement à l'adoption d'un mode de consommation sain pour le citoyen algérien".

A ce propos, M. Zebdi a affirmé que le changement du mode de consommation du citoyen algérien figurait parmi les revendications de son organisation, soulignant, à l'occasion, que la conjugaison des efforts des différents secteurs concernés est nécessaire pour assurer une alimentation saine au citoyen algérien.

Pour sa part, le président de l'Association "Amane" de protection des consommateurs, Hacène Menouar a salué les mesures décidées par le président de la République pour la régulation du marché et son approvisionnement régulier en produits alimentaires, estimant que le problème ne réside pas dans la disponibilité des produits alimentaires, mais dans leur distribution.

Il a souligné, à ce propos, la nécessité d'opter pour "le suivi numérique" dans l'objectif d'assurer l'équilibre du marché et la disponibilité des produits alimentaires nécessaires au citoyen durant le mois sacré de Ramadhan et les autres mois de l'année, et ce en vue de juguler le phénomène de la spéculation.

Concernant l'orientation vers un mode de consommation sain, M. Aissaoui a souligné que les offres promotionnelles proposées généralement durant le mois sacré de Ramadhan "ne doivent pas être au détriment de la santé du citoyen", mettant en avant, à cet égard, l'importance du contrôle et du respect des normes en vigueur.

A rappeler que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait présidé lundi une réunion du Conseil des ministres, durant laquelle, il avait donné des instructions à l'effet d'assurer davantage de régulation et d'organisation en matière d'approvisionnement des marchés durant le mois sacré de Ramadhan," en vue d'éviter tout problème de perturbation et de spéculation illicite".

Le Président Tebboune avait insisté sur l'impératif "d'éviter toute forme d'austérité pour ce qui est de l'approvisionnement des citoyens en produits de large consommation, tout en oeuvrant progressivement à l'adoption d'un mode de consommation sain pour le citoyen algérien".